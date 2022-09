Zinemaldia 70ª edición Glenn Close presidirá el Jurado Oficial del Zinemaldia N. V. | EITB Media Publicado: 02/09/2022 11:48 (UTC+2) Última actualización: 02/09/2022 12:19 (UTC+2) Además de la actriz estadounidense, estarán en San Sebatián entre el 16 y el 24 de septiembre Juliette Bincohe y David Cronenberg, que recibirán sendos premios Donostia, Ricardo Darín, Diane Kruger, Olivia Wilde, los hermanos Dardenne, Neil Jordan, Penélope Cruz y muchas otras estrellas. Escuchar la página Escuchar la página

La actriz Glenn Close presidirá el Jurado Oficial de la 70ª edición del Zinemaldia, para la que han confirmado su presencia, además de Juliette Binoche y David Cronenberg, que recogerán los Premios Donostia de la edición, Penélope Cruz (En los márgenes / On the Fringe), Ricardo Darín (Argentina, 1985), Kazuo Ishiguro (Living), Vicky Krieps (Corsage / La emperatriz rebelde, Diane Kruger y Liam Neeson (Marlowe), Noémie Merlant y Nahuel Pérez Biscayart (Un año, una noche / One Year, One Night), Hannah Schygulla (Peter Von Kant) y Olivia Wilde (Don't Worry Darling / No te preocupes querida), entre otras figuras.

Close estará acompañada en las deliberaciones por la directora de casting y cineasta Antoinette Boulat (Francia), la realizadora y guionista Tea Lindeburg (Dinamarca), el productor Matías Mosteirín (Argentina), la escritora y periodista Rosa Montero (España), el cineasta y artista visual Lemohang Jeremiah Mosese (Lesoto) y el director y guionista Hlynur Pálmason (Islandia).

Además, viajarán a San Sebastián para acompañar sus últimas producciones Sebastián Lelio (The Wonder), Ulrich Seidl con el actor Georg Fiedrich (Sparta), Hong Sangsoo (Walk Up), Wang Chao (A Woman) y Christophe Honoré, junto a los actores Vincent Lacoste y Paul Kircher (Le Lycéen), Neil Jordan (Marlowe), Claire Denis (Avec amour et acharnement / Fuego), Louis Garrel (L'innocent), François Ozon (Peter von Kant) y Thomas Salvador (La montagne), sin olvidar a Cristian Mungiu (R.M.M.) y los hermanos Dardenne (Tori et Lokita).

Representarán al cine asiático Wang Chao y Hong Sangsoo, que estará acompañado de los intérpretes Song Sunmi, Cho Yunhee y Kwon Haehyo, el premio Donostia Hirokazu Koreeda (Broker), Erik Shirai (Nowhere to go but everywhere) y Takayuki Fukata (Naname no rouka / Itchan and Satchan).

Desde Latinoamérica, llegarán Santiago Mitre (Argentina, 1985), Diego Lerman (El suplente) -con Juan Minujín y Alfredo Castro-, Laura Mora (Los reyes del mundo), Manuel Abramovich (Pornomelancolía), Santiago Loza (Amigas en un camino de campo), Natalia Beristain (Ruido), Andrés Di Tella (Diarios), Diego Céspedes (Las criaturas que se derriten bajo el sol / Les créatures qui fondent au soleil), Patricio Guzmán (Mi país imaginario), Manuela Martelli (1976), Carolina Markowicz (Carvão / Carbón), Laura Baumeister (La hija de todas las rabias), Natalia López Gallardo (Manto de gemas), Juan Pablo González, junto a la actriz Teresa Sánchez (Dos estaciones), Valentina Maurel (Tengo sueños eléctricos) y Ana Cristina Barragán (La piel pulpo).

La representación del cine español estará conformada por Alberto Rodríguez, Javier Gutiérrez, Vicky Luengo, Jaime Rosales, Anna Castillo, Pilar Palomero, Fernando Franco, Emma Suárez, Isabel Coixet, Rodrigo Sorogoyen, Raúl Arévalo, Isa Campo, Isaki Lacuesta, Juan Diego Botto, Fernando León de Aranoa, Antonio de la Torre, Ariadna Gil, Luis Tosar, Bárbara Lennie, Natalia de Molina, Carmén Maura, Susi Sánchez, Carla Simón, Albert Serra y Eduard Fernández.

Programación y entradas

La programación se publicará el lunes 5, y el domingo, día 11, se pondrán a la venta las entradas a las 09:00 horas, tanto a través del sistema online como de las taquillas de Zinemaldi Plaza, en la planta baja del Kursaal. Como el año pasado, el domingo 11 se podrá adquirir entradas para los tres primeros días del Festival (viernes 16, sábado 17 y domingo 18); el lunes 12 se podrán adquirir las correspondientes al lunes 19, martes 20 y miércoles 21, y así sucesivamente.

Nueva sintonía

La rueda de prensa de la 70 edición ha servido como marco para la presentación de la nueva sintonía del Festival, creada por las compositoras Aranzazu Calleja y Maite Arroitajauregi.