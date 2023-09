Zinemaldia 71ª edición Javier Bardem no recogerá el premio Donostia en esta edición del Zinemaldia N. V. | EITB Media Publicado: 08/09/2023 11:19 (UTC+2) Última actualización: 08/09/2023 12:52 (UTC+2) El tercer premio Donostia de la 71ª edición se entregará de forma virtual al cineasta japonés Hayao Miyazaki, maestro de la animación. Escuchar la página Escuchar la página

Javier Bardem no podrá recibir el premio Donostia de la 71ª edición del Festival de Cine de San Sebastián debido a la huelga de actores y actrices de Hollywood, y lo recibirá en la próxima edición del certamen donostiarra, según ha anunciado hoy en un acto de presentación el director del festival, José Luis Rebordinos.

Recibirá el tercer premio Donostia de esta edición, además del de Bardem cuya entrega queda aplazada, y el del cineasta vasco Víctor Erice, el veterano cineasta japonés Hayao Miyazaki, a quien se le entregará en Tokio. Miyazaki es autor de películas Mi vecino Totoro, Porco rosso, La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro.

Miyazaki dirige la película inaugural Kimitachi wa do ikiru ka / The Boy and the Heron (El chico y la garza), y recibirá el premio Donostia de forma virtual durante la gala de inauguración.

La directora francesa Claire Denis será la presidenta del jurado oficial, en el que estará acompañada por la actriz china Fan Bingbing. Concha de Plata a la mejor actriz en 2016; la productora, realizadora y escritora colombiana Cristina Gallego; la fotógrafa francesa Brigitte Lacombe; el productor húngaro Robert Lantos; la actriz española Vicky Luengo y el director alemán Christian Petzold.

Visitas

Han confirmado su presencia en el Festival de San Sebastián los y las siguientes cineastas, actores y actrices: J. A. Bayona, Isabel Coixet, Michel Franco, Craig Gillespie, Kitty Green, Todd Haynes, Ladj Ly, Nadia Tereszkiewicz, Cristi Puiu, Jonathan Glazer, Mads Mikkelsen, Anta Diaw, Dolores Fonzi, Sergi López, Víctor Erice, Ana Torrent, Laia Costa, Hovik Keuchkerian, Jaione Camborda, Isabel Herguera, Carmen Machi, Cecilia Roth, Lola Dueñas, Bruna Cusí, Arantxa Echevarría, Leonor Watling, Emma Suárez, Estibaliz Urresola, Patricia López Arnaiz, Itziar Ituño, Natalia de Molina, Fele Martínez, Alberto Ammann, Nacho Vigalondo, C. Tangana...