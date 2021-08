18/08/2021 12:24 cultura zinemaldia 2021 La cineasta Chloé Zhao recibirá el Gran Premio Fipresci en el Zinemaldia eitb media La película 'Nomadland' de la directora china ha sido escogida como la mejor del año por la crítica internacional. Escuchar la página Escuchar la página

La cineasta Chloé Zhao recibirá el Gran Premio Fipresci en el Festival de Cine de San Sebastián, por su película Nomadland. El galardón se entregará durante la gala de inauguración del certamen.

El fim ha sido elegida mejor película del año 2021 por los miembros de la Federación Internacional de Críticos de Cine, Fipresci. En la votación han participado 633 críticas y críticos de todo el mundo, que han elegido esta producción estadounidense entre todas las películas estrenadas tras el 1 de julio de 2020.

Nomadland es una película estadounidense de drama, escrita y dirigida por Chloé Zhao, basada en el libro Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century escrito por Jessica Bruder. La cinta narra la historia de una mujer que abandona su pueblo natal para emprender un viaje por el oeste de Estados Unidos.

Zhao recibe esta distinción con su tercer largometraje tras Songs My Brother Taught Me (2015) y The Rider (2017). El Gran Premio FIPRESCI es el último reconocimiento a Nomadland (Perlak, 2020), que tras ganar el León de Oro en Venecia en 2020 ha cosechado una interminable lista de galardones entre los que destacan los Globos de Oro a la mejor película dramática y a la mejor dirección, los BAFTA a mejor película, dirección, dirección de fotografía y actriz protagonista y los Oscar a mejor Película, mejor dirección y mejor actriz protagonista.

Desde su creación en 1999 han recibido el Gran Premio FIPRESCI cineastas de la talla de Pedro Almodóvar, Michael Haneke, Cristian Mungiu, Jean-Luc Godard, Richard Linklater, Roman Polanski, George Miller, Maren Ade, Aki Kaurismäki, Paul Thomas Anderson y Alfonso Cuarón, entre otros.

El Gran Premio Fipresci se entregará durante la gala de inauguración del 69 Festival de San Sebastián. En 2020 no se concedió como consecuencia de la cancelación de festivales y estrenos que provocó la crisis del covid-19.