Literatura ''Istripu baten kronologia'' Eider Rodriguez, ganadora de la beca Xabier Lete N. V. | EITB Media Publicado: 13/09/2024 13:07 (UTC+2) Última actualización: 13/09/2024 13:07 (UTC+2) El proyecto literario seleccionado es "Istripu baten kronologia", de la escritora de Errenteria, que devendrá en su primera novela de ficción. La beca, convocada por el Gobierno Vasco y la Fundación BBVA, le reportará 70 000 euros. Eider Rodríguez Martín, ganadora de la beca Xabier Lete de literatura

Euskaraz irakurri: Eider Rodriguezek jasoko du Xabier Lete beka

Eider Rodríguez Martín (Errenteria, 1977) ha sido seleccionada por el comité de expertos de la beca Xabier Lete a la creación literaria en euskera por su proyecto titulado 'Istripu baten kronologia', que se convertirá en su primera novela de ficción.

En su primera edición, la beca convocada por Gobierno Vasco y Fundación BBVA le facilitará la dedicación íntegra durante un año a la creación de un proyecto literario en euskera, a través de una ayuda económica de 70 000 euros.

Según el comité de expertos, "la trama combina hechos personales y colectivos, conflictos personales y sociales y, de hecho, se puede decir que los grandes temas de fondo son la violencia y la identidad".



Tal y como detalla Rodríguez, "la fuerza sugerente del relato es evidente y por ello las descripciones adquieren un importante valor metafórico y los diálogos reflejan el carácter de los personajes".



Rodríguez ha explicado que quiere utilizar la beca para abordar su primera novela de ficción tras su anterior trabajo, la novela de no ficción Eraikuntzarko materiala (Material de construcción). "Quizás es lo más novedoso del proyecto para mí, ya que antes había escrito siempre cuentos y una novela de no ficción. Por lo demás no diferirá de anteriores trabajos en cuanto a utilizar un lenguaje llano".



La obra literaria de Eider Rodriguez abarca preferentemente el cuento -Eta handik gutxira gaur (Y poco después ahora), Haragia (Carne), Katu jendea (Un montón de gatos), Bihotz handiegia (Corazón demasiado grande)-, pero también el ensayo, el género epistolar, la literatura infantil y el cómic, y ha sido traducida al castellano, al italiano, al alemán, al holandés y al francés.

El comité de expertos ha estado presidido por Koro Navarro Etxeberria, traductora, y ha contado con Alex Gurrutxaga Muxika, profesor de Didáctica de la Lengua y Literatura de la Universidad del País Vasco, como secretario.

Los vocales han sido: Lourdes Otaegi Imaz, doctora en Filología Vasca y profesora agregada de Lingüística y Estudios Vascos en la Universidad del País Vasco; Jon Kortazar Uriarte, doctor en Filología Vasca y catedrático de Literatura Vasca en la Universidad del País Vasco, y escritor y crítico literario; y Aritz Galarraga Lopetegi, doctor en Literatura por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y por la Universidad de Pau y Aturrialdea (UPPA), editor, escritor y crítico literario.