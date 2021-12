28/12/2021 22:37 Música Coronavirus Las restricciones del Gobierno Vasco obligan a suspender el concierto de La Polla Records en Donostia AGENCIAS | EITB MEDIA El Gobierno Vasco ha reducido a la mitad el aforo en los grandes recintos cerrados y los organizadores han decidido cancelar definitivamente el concierto de despedida de la banda de Agurain, que debía celebrarse este miércoles en el Velódromo de Anoeta. Escuchar la página Escuchar la página

La promotora Last Tour ha anunciado la cancelación del concierto que La Polla Records iba a ofrecer este miércoles en el Velódromo de Anoeta, en San Sebastián, debido a las medidas que ha adoptado el Gobierno Vasco ante la expansión de la covid-19.

Los organizadores han explicado en una nota que la cancelación se debe a la reducción del aforo al 50 % en recintos cerrados de más de 5.000 personas de capacidad, como el velódromo de Anoeta, aprobada hoy por el Ejecutivo de Iñigo Urkullu.

La promotora ha recordado que el concierto estaba previsto inicialmente para el 26 de septiembre en el hipódromo, pero se aplazó en varias ocasiones por la pandemia y se cambió de recinto.

"En esta ocasión no es posible un nuevo aplazamiento ya que la banda no actuará más allá del año 2021. Por lo tanto, y ante la imposibilidad de activar un mecanismo que permita reajustar al público al nuevo aforo, ya que sería discriminatorio en cualquier caso, la promotora se ven obligada a cancelar el concierto", ha dicho Last Tour.

Los organizadores han agradecido as los aficionados que han mantenido sus entradas durante este tiempo y ha anunciado que el importe de las entradas se reembolsará a los compradores de manera automática en un plazo máximo de 60 días.

El último concierto de La Polla, celebrado en Vitoria-Gasteiz, estuvo envuelto en la polémica al ceder la banda el escenario a grupos antivacunas.