29/12/2021 13:10 Música CORONAVIRUS No habrá actuaciones de La Polla Récords en Anoeta, de José Luis Perales en Bilbao ni de Mayumana en Vitoria AGENCIAS | EITB MEDIA El Gobierno Vasco ha reducido a la mitad el aforo en los grandes recintos cerrados y los organizadores han cancelado los conciertos programados para este miércoles en el Velódromo de Anoeta y en el Palacio Euskalduna y las actuaciones de la compañía Mayumana en el Teatro Principal.

Imagen de archivo de un concierto de La Polla. Imagen obtenida de un vídeo de ETB

Tras las reducciones de aforo por las nuevas restricciones del Gobierno Vasco que estarán en vigor hasta el 28 de enero, muchos de los actos culturales programados para estos días han sido suspendidos. Es el caso del concierto que La Polla Records iba a ofrecer este miércoles en el Velódromo de Anoeta, en San Sebastián, del concierto que el cantante José Luis Perales tenía previsto ofrecer esta tarde en el Palacio Euskalduna de Bilbao y de las tres actuaciones que tenía programadas la compañía Mayumana en el Teatro Principal de Vitoria-Gasteiz para este miércoles y jueves.

La promotora Last Tour anunció ayer la cancelación del concierto que La Polla Records iba a ofrecer hoy en el Velódromo de Anoeta, en San Sebastián, debido a las medidas que ha adoptado el Gobierno Vasco ante la expansión de la covid-19.

Los organizadores han explicado en una nota que la cancelación se debe a la reducción del aforo al 50 % en recintos cerrados de más de 5000 personas de capacidad, como el velódromo de Anoeta, aprobada por el Ejecutivo de Iñigo Urkullu.

La promotora ha recordado que el concierto estaba previsto inicialmente para el 26 de septiembre en el hipódromo, pero se aplazó en varias ocasiones por la pandemia y se cambió de recinto.

"En esta ocasión no es posible un nuevo aplazamiento ya que la banda no actuará más allá del año 2021. Por lo tanto, y ante la imposibilidad de activar un mecanismo que permita reajustar al público al nuevo aforo, ya que sería discriminatorio en cualquier caso, la promotora se ven obligada a cancelar el concierto", ha dicho Last Tour.

Los organizadores han agradecido as los aficionados que han mantenido sus entradas durante este tiempo y ha anunciado que el importe de las entradas se reembolsará a los compradores de manera automática en un plazo máximo de 60 días.

El último concierto de La Polla, celebrado en Vitoria-Gasteiz, estuvo envuelto en la polémica al ceder la banda el escenario a grupos antivacunas.

Suspendido el concierto de José Luis Perales

Concierto de José Luis Perales en Madrid. Foto: EFE

El concierto programado para esta tarde en el Palacio Euskalduna de Bilbao también ha sido suspendido debido a las restricciones de aforo aprobadas por el Gobierno Vasco.

Según han informado fuentes del Palacio Euskalduna, todavía no hay una nueva fecha para su celebración. Los conciertos del cantante en Bilbao ya habían sufrido un aplazamiento. Inicialmente se habían programado para septiembre pasado pero se habían retrasado a este mes de diciembre debido a la imposibilidad de realizarlos en los aforos previstos entonces.

José Luis Perales ya ofreció una actuación el pasado lunes en Bilbao en el marco de su gira "Baladas para una Despedida".

Canceladas las actuaciones de Mayumana en el Teatro Principal

Las tres actuaciones que tenía programadas la compañía Mayumana en el Teatro Principal de Vitoria-Gasteiz para este miércoles y jueves han sido suspendidas dadas las nuevas restricciones de aforo aprobadas por el Gobierno Vasco.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha informado de que el escaso tiempo disponible para gestionar la readecuación del aforo del Teatro Principal al 60 % ha obligado a la compañía y al consistorio a tomar esta decisión.

La devolución de las entradas se realizará desde el 12 de enero a través del mismo canal utilizado para la adquisición de las mismas y la Red Municipal de Teatros busca ya unas nuevas fechas en 2022 para que Mayumana pueda actuar en la ciudad.