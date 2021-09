26/09/2021 22:01 Baskonia Liga Endesa Ivanovic critica la actitud de su equipo por "no dar el 100 % en la pista" AGENCIAS | EITB MEDIA Baskonia ha perdido 72-61 ante el Joventut y el entrenador del equipo vitoriano se ha mostrado muy molesto con sus jugadores. Escuchar la página Escuchar la página

El entrenador del Baskonia, Dusko Ivanovic, se mostró muy crítico con la actitud mostrada por sus jugadores en Badalona de los que dijo que no dieron "el cien por cien" cuando estuvieron en pista, sin excepción, algo que le "molestó" más que los errores en acciones claras de lanzamiento.

"No hablaré de las ausencias porque había diez jugadores y para ganar no se necesitan más de diez, hay cinco en la pista. Se puede perder y de hasta de 30 o 40 puntos si se juega mal, pero sí que no se puede estar en la pista sin dar el cien por cien. Eso sí me molesta", explicó el técnico.

Ivanovic dijo que su equipo hizo "un muy mal partido en todos los aspectos" y se mostró crítico con la actitud del conjunto en defensa cuando se le preguntó por los 16 rebotes capturados por el Joventut en ataque.

"El rebote defensivo forma parte de la defensa y la defensa es cien por cien voluntad (de los jugadores) si la quieren o no hacer", comentó el técnico baskonista.

Sobre el juego de su equipo en ataque, Ivanovic afirmó que su equipo "jugó muy lento, no supo medir las situaciones y cuando lanzamos solos no conseguimos anotar".