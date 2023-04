Baskonia Euroliga El Baskonia se divierte ante el Asvel (120-100) y se la jugará en la última jornada ante el Olympiacos EITB MEDIA Publicado: 06/04/2023 23:08 (UTC+2) Última actualización: 06/04/2023 23:59 (UTC+2) Para asegurar su clasificación para los play-offs, el equipo de Joan Peñarroya, en la última jornada de la fase regular de la Euroliga, deberá ganar en Grecia, en la pista del líder; si no lo hace, deberá esperar que el Zalgiris Kaunas pierda en casa del Bayern Munich. Escuchar la página Escuchar la página

El Cazoo Baskonia ha conseguido una victoria crucial este jueves por la noche, en Vitoria-Gasteiz, ante el Asvel Villeurbanne, por 120-100, en penúltima jornada de la fase regular de la Euroliga, jugando un partido que ha resultado muy vistoso y entretenido por su alta anotación. El triunfo ha sido importantísimo para el equipo de Joan Peñarroya, que llega, de esta manera, a la jornada definitiva de esa fase regular dependiendo de sí mismo, pero ante un reto que no es nada sencillo: para asegurar su plaza en los play-offs, es decir, para garantizar su puesto dentro de los ocho primeros clasificados, el conjunto vitoriano necesita ganar en Grecia, en la pista del Olympiacos, líder de la competición. Si Baskonia perdiera en El Pireo, necesitaría que el Zalgiris Kaunas, que se enfrenta en Alemania al Bayern Munich, también pierda.

Eso será el próximo jueves, en una noche que promete emociones fuertes y que el Baskonia podía haberse evitado si, antes de que empezara a jugar su choque ante el Asvel, el Maccabi Tel Aviv hubiera ganado en Kaunas. No ha sido así, el Zalgiris se ha aferrado a sus opciones, y se ha impuesto por un punto, 68-67, dejando al equipo vitoriano en la necesidad de vencer en su último partido en casa en la fase regular. Y el conjunto vasco lo ha conseguido con una actuación que quedará en la historia, porque los 120 puntos anotados es el récord del equipo gasteiztarra en la competición continental.

32 puntos ha metido el Baskonia en un primer cuarto que apenas ha dejado un momento de respiro. Si los hombres de Peñarroya han estado atentos, antes del inicio de su partido, al resultado del Zalgiris, desde luego la victoria del equipo lituano no ha descentrado en absoluto al equipo vitoriano, que ha saltado a la cancha del Buesa Arena dispuesto a no dar tregua. Eso sí, el rival, el Asvel, no ha perdido la cara al encuentro, y ha anotado 24, con lo que la diferencia no ha superado los ocho puntos tras diez minutos que se han pasado volando.

Lo cierto es que el festival de canastas ha continuado en el segundo cuarto, a cuyo término se ha llegado con 55-51, tras un parcial de 23-27; pero daba la impresión de que al Baskonia empezaba a no interesarle seguir en un toma y daca que le daba ventaja, es verdad, y que resultaba muy entretenido para ver y disfrutar, pero que estaba dando demasiada vida al Asvel. En el descanso, así, el resultado estaba más equilibrado de lo que cabía esperar, habida cuenta de que la necesidad de victoria era mucho mayor para los locales.

En el tercer cuarto, el Baskonia, sin ceder en su capacidad anotadora (ha logrado otros 33 puntos), ha sabido apretar más en defensa y poner el marcador mucho más a su favor. El 88-75 que se registraba a falta de los últimos diez minutos parecía más propio de un final de partido; pero es que el conjunto de Peñarroya estaba empeñado en divertir al máximo a las más de 11 000 personas que han asistido al pabellón. Todavía quedaba el último cuarto para seguir disfrutando, y todo apuntaba a que la barrera de los 100 puntos iba a ser de nuevo franqueada por el equipo alavés.



Lo ha hecho a falta de más de seis minutos para el final, en un remate que ha sido nuevamente una fiesta. El Baskonia, desatado en ataque, con 17 triples anotados y un Thompson magistral, ha puesto en pie a su afición en otra noche memorable. Quedan siete días para la cita en El Pireo y el conjunto vasco irá a por todas, en busca de una hazaña que merece de largo.

Ficha técnica

120 - Cazoo Baskonia (32+23+33+32): Thompson (23), Marinkovic (10), Giedraitis (19), Hommes (12) y Kotsar (15) -cinco inicial-, Howard (5), Heidegger (3), Raieste (-), Díez (6), Kurucs (10), Enoch (8) y Costello (9).

100 - Asvel Villeurbanne (24+27+24+25): Bost (12), De Colo (19), Kahudi (11), Lighty (12) y Fall (4) -cinco titular- Mathews (25), Obasohan (4), Tyus (4) y Pons (9).