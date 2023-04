Baskonia Euroliga El Baskonia no puede ante el Olympiacos (86-78) y necesita que el Zalgiris pierda en Múnich, contra el Bayern EITB MEDIA Publicado: 13/04/2023 22:06 (UTC+2) Última actualización: 13/04/2023 22:58 (UTC+2) El equipo vitoriano ha apretado hasta el final en la cancha del primer clasificado de la fase regular de la Euroliga, pero el conjunto griego se ha mostrado sólido y no ha cedido ante el empuje de los de Peñarroya. Si el Bayern Munich derrota al Zalgiris Kaunas, el Baskonia estará en los play-offs. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Markus Howard, impecable en ataque, ha anotado 29 puntos para el Baskonia. Foto: EFE. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Baskoniak galdu egin du Olympiakosen aurka (86-78), eta behar du ostiralean Bayernek Zalgiris menderatzea

El Cazoo Baskonia ha perdido este jueves por la noche en El Pireo, ante Olympiacos, por 86-78, en la última jornada de la fase regular de la Euroliga, y, de esta manera, no ha podido sellar su billete para los play-offs de la máxima competición continental. No obstante, el equipo vasco todavía tiene otra oportunidad, ya que si el viernes, en Múnich, en el partido entre el Bayern y el Zalgiris Kaunas, el Bayern Munich derrota al Zalgiris, los de Joan Peñarroya estarán en los play-offs de la Euroliga, entre los ocho mejores equipos de Europa. En Grecia, el Baskonia ha apretado hasta el final, en la cancha del primer clasificado de la fase regular de la Euroliga, pero el Olympiacos se ha mostrado sólido y superior y no ha cedido ante el empuje de los de Peñarroya.

El reto era complicado para el Baskonia, habida cuenta de que se jugaban la clasificación, la rúbrica a su excelente trayectoria en la Euroliga, en casa de un rival muy potente, con muchas alternativas de muchísimo nivel, que además también necesitaba la victoria para asegurar su primer puesto en la fase regular. Un inicio sin acierto ha lastrado al equipo alavés, que, sin embargo, no se ha rendido, y a falta de dos minutos jugaba para situarse a cuatro o cinco puntos del Olympiacos. No ha podido ser, pero queda otra bala en la recámara, que es confiar en el triunfo del Bayern Munich en su cancha contra el Zalgiris.

Así, le ha costado al Baskonia entrar en el partido. En el primer cuarto, los de Peñarroya solo han podido anotar 11 puntos, y no parecían encontrarse cómodos sobre la cancha. Howard era el hombre más acertado en ataque, y gracias a su aportación y a la buena defensa realizada por el equipo vitoriano, que ha dejado en 19 puntos al Olympiacos, el encuentro no se ha roto más allá de los ocho de diferencia que indicaba el marcador al término de los primeros diez minutos.

A punto ha estado el conjunto vasco de empatar, tras un inicio de segundo cuarto fulgurante, situando un 21-20 muy esperanzador, pero la escuadra griega ha retomado el mando con claridad, y ha ensanchado el marcador en los siguientes minutos. Howard seguía con el punto de mira muy preciso, y ha firmado 15 puntos antes del descanso; pero la superioridad del Olympiacos en el rebote ha sido notable, con 25, por 13 del Baskonia, y además los hombres de Bartzokas han afinado en el tiro, yéndose en el intermedio hasta los 45 puntos. Baskonia se ha quedado en 33, y tenía, de esta manera, que remontar para concretar su objetivo de la clasificación.

Los jugadores de Joan Peñarroya han luchado con fe en el tercer cuarto, en el que han llegado a estar 13 puntos abajo, en el 53-40, y también a solo cuatro, tras un parcial de 0-9. El Baskonia peleaba bajo su aro, tratando de sujetar el juego interior del Olympiacos, que acertaba desde el perímetro. El 66-55 del final del tercer período lo ponía muy difícil, pero no imposible, viendo que el equipo vitoriano no se rendía.

Y no lo ha hecho a pesar de que, con la recta final del encuentro por disputarse, el equipo griego se ha cobrado una diferencia de 17 puntos (72-55). Cuando todavía restaban más de dos minutos, el Baskonia ha atacado para ponerse a cinco o incluso a cuatro puntos, porque el 80-73 al que había llegado le daba esa buena opción. El marcador no se ha movido en el siguiente minuto, y eso ha impedido a los de Peñarroya de manera definitiva optar a la victoria.

En el 86-78 final, hay que destacar el gran partido de Markus Howard, que ha anotado 29 puntos, con siete triples, los 13 puntos y ocho rebotes de Rokas Giedraitis y los 11 puntos anotados, ocho rebotes capturados y seis asistencias repartidas que ha aportado Darius Thompson. En el Olympiacos, dentro de una buena actuación conjunta, ha sobresalido Shasa Vezenkov, que ha sido autor de 23 puntos y ha sumado diez rebotes. Baskonia mira ya a Múnich, donde el partido entre Bayern y Zalgiris está previsto para las 20:30 horas del viernes.

Ficha técnica

86 - Olympiacos (19+26+21+20): Walkup (-), Canaan (3), Papanikolau (16), Vezenkov (23) y Fall (2) -cinco inicial-, Sloukas (15), Larentzakis (5), McKissic (9), Bolomboy (3), Peters (5) y Black (5).

78 - Cazoo Baskonia (11+22+22+23): Thompson (11), Marinkovic (9), Giedraitis (13), Hommes (-) y Kotsar (6) -cinco inicial-, Heidegger (2), Howard (29), Díez (-), Costello (5), Enoch (2) y Kurucs (1).

Árbitros: Sreten Radovic (Croacia), Gytis Vilius (Lituania), Seffi Shemmesh (Israel). Sin eliminados.