Baskonia Euroliga Una canasta de Miller-McIntyre en el último segundo otorga al Baskonia la victoria ante el Olympiacos (74-75) EITB MEDIA Publicado: 09/11/2023 20:15 (UTC+1) Última actualización: 09/11/2023 21:09 (UTC+1) El equipo vitoriano ganaba por 15 puntos en el descanso, 35-50, pero en la segunda mitad el conjunto griego ha remontado el marcador y ha llegado con ventaja a los segundos finales; Codi Miller-McIntyre, con una gran canasta, ha dado el triunfo a los de Dusko Ivanovic.

Euskaraz irakurri

Euskaraz irakurri: Miller-McIntyrek azken segundoan eman dio Baskoniari garaipena Olympiakosen aurka, Pireon (74-75)

El Baskonia ha ganado por 74-75 al Olympiacos en el Estadio de la Paz y la Amistad de El Pireo este jueves, en la séptima jornada de la fase regular de la Euroliga de la temporada 2023-24. Una canasta de Codi Miller-McIntyre en el último segundo ha dado la victoria al equipo vitoriano, que ganaba por 15 puntos en el descanso, 35-50; en la segunda mitad, el conjunto griego ha remontado el marcador y ha llegado con ventaja a los segundos finales, pero el acierto de Codi Miller-McIntyre ha otorgado el triunfo a los hombres de Dusko Ivanovic.

La victoria, segunda consecutiva del Baskonia en la máxima competición continental y conseguida en la cancha del actual subcampeón, tiene un enorme valor. Sitúa a la escuadra alavesa provisionalmente en décima posición de la Euroliga, con tres partidos ganados y cuatro perdidos, y supone una buena dosis de confianza para el equipo, que trata de levantarse después de un difícil mes de octubre. Además, tal y como se ha producido, en el último suspiro, sabe todavía mejor.

No ha entrado bien al partido el Baskonia, que, en el primer cuarto, se ha visto hasta once puntos por detrás en el marcador, en el 13-2 y en el 20-9, pero los de Ivanovic han sabido reaccionar y al término de esos primeros diez minutos el Olympiacos mandaba por seis (26-20). Daba la impresión de que el equipo vitoriano le estaba cogiendo el pulso al choque, y el segundo cuarto no ha hecho sino confirmar esa sensación: el Baskonia no ha tardado en igualar a 26, se ha puesto de inmediato por delante, y después, hasta el descanso, ha dado una exhibición de buen baloncesto, que le ha dado una ventaja de hasta 18 puntos, en el 32-50.

El parcial era entonces de 6-30 en el segundo periodo, y, si bien se ha visto truncado por un triple del conjunto de El Pireo, el marcador en el intermedio, 35-50, invitaba desde luego al optimismo. Chima Moneke, con once puntos, ha liderado la ofensiva del Baskonia, y Tadas Sedekerskis, autor de ocho puntos y con ocho rebotes, estaba realizando un gran encuentro, tanto en defensa como en ataque.

El Olympiacos ha respondido en el tercer cuarto, con un parcial de 25-17, que ha dejado la ventaja del Baskonia en siete puntos a falta del cuarto y definitivo periodo (el resultado era de 60-67). Isaiah Canaan y Alec Peters, con 21 y 19 puntos cuando todavía quedaban diez minutos por jugarse, eran las principales amenazas del equipo local, que, empujado por su afición, ha conseguido ajustar el marcador. La pelota estaba, no obstante, en el tejado de los de Ivanovic, que seguían llevando la manija del encuentro.

Los nervios y la tensión han presidido el tramo final del choque, en el que el Baskonia ha sufrido mucho para poder materializar la superioridad que había mostrado hasta entonces. Los entrenados por Bartzokas han mantenido su presión, y han logrado situarse por delante, en el 72-71, a falta de dos minutos y medio para la conclusión. Moneke ha puesto el 72-73, y un tapón de Matt Costello ha dejado al Baskonia en buena posición con un minuto por delante, pero la escuadra griega, con el 74-73, tenía la victoria en su mano. Entonces, con apenas siete décimas por disputarse, Miller-McIntyre ha firmado el tiro que ha sentenciado el partido.

Ficha técnica

74 – Olympiacos (26+9+25+14): Walkup (-), Canaan (23), Papanikolaou (6), Peters (22) y Fall (10) -cinco inicial-, Williams-Goss (4), Lountzis (-), Larentzakis (7), Brazdeikis (2) y Milutinov (-).

75 - Baskonia (20+30+17+8): Miller-McIntyre (4), Howard (11), Raieste (2), Sedekerskis (12) y Costello (7) -cinco inicial-, Chiozza (5), Kotsar (4), Marinkovic (10) y Moneke (20).

Árbitros: Ilija Belosevic (Serbia), Jakub Zamojski (Polonia) y Kristaps Kostantinovs (Letonia). Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada de la Euroliga disputado en el Estadio de la Paz y la Amistad de El Pireo, ante 8.127 espectadoras y espectadores.