El Baskonia pierde ante el Anadolu Efes (76-97), y encaja su tercera derrota consecutiva en la Euroliga EITB MEDIA Publicado: 28/03/2024 23:14 (UTC+1) Última actualización: 28/03/2024 23:21 (UTC+1) De esta forma, al Baskonia se le complica su presencia en el "play-in". El equipo vitoriano, incómodo desde el inicio del partido, ha sabido llegar vivo al descanso (45-49), pero el conjunto turco, liderado por el exjugador del Baskonia Shane Larkin, ha sentenciado en la segunda parte.

Marinkovic trata de defender a Larkin, en una acción del partido. Foto: EFE.

El Baskonia ha perdido ante el Anadolu Efes, 76-97, en el Buesa Arena, este jueves por la noche, en la trigésima segunda jornada de la fase regular de la Euroliga de la temporada 2023-24. De esta manera, el equipo vitoriano, a falta de dos partidos para la conclusión de esa fase regular, se encuentra clasificado en la novena posición, es decir, en puesto de "play-in", con 16 victorias, pero se complica su continuidad en la competición, con una derrota en un encuentro en el que, si el Baskonia hubiera ganado, la presencia de los de Dusko Ivanovic en ese "play-in" sería un hecho.

En el último encuentro de la fase de regular de la Euroliga en el Buesa Arena, el Baskonia no ha comenzado bien, y ha estado incómodo desde el inicio; no obstante, el cuadro vasco ha sabido mantenerse en el partido, ya que al descanso el marcador era de 45-49, lo que daba al Baskonia opciones de luchar por el triunfo. En ese sentido, el tercer cuarto ha sido decisivo, ya que el Anadolu Efes ha firmado un parcial de 8-28 que ha sentenciado el encuentro.

El primer cuarto se ha cerrado con diez puntos de ventaja para el conjunto turco (22-32), más acertado que un Baskonia que no ha tenido una buena noche en el aspecto defensivo. En el segundo cuarto, los de Ivanovic han estado más finos en ataque, y, con una buena reacción final, han cerrado el primer tiempo con una desventaja de solo cuatro puntos. No era una buena noticia, no obstante, que el Baskonia hubiera recibido 49 puntos para el descanso, y daba la impresión de que ahí podía estar la clave, en ver si el equipo vasco conseguía parar a jugadores como Shane Larkin, Will Clyburn o Ercan Osmani, que estaban haciendo mucho daño. Larkin, en especial, en su regreso al Buesa, ha hecho un partido sobresaliente.

El tercer periodo, sin embargo, como ha quedado dicho, ha dejado definitivamente sin respuesta al Baskonia. El cuadro de Estambul ha sido muy superior, y ha establecido una diferencia insalvable para los hombres de Dusko Ivanovic. El 53-77 que reflejaba el marcador a falta de los últimos diez minutos dejaba claro que la victoria iba a volar a Turquía. Quedaba la posibilidad de pugnar por salvar el basketaverage, toda vez que el Baskonia ganó por siete en el partido de la primera vuelta, pero no ha sido posible; el 76-97 final supone la tercera derrota consecutiva en la Euroliga para el Baskonia, que buscará su clasificación en las canchas del Real Madrid y de la Virtus de Bolonia.

Ficha Técnica

76 - Baskonia (22+23+8+23): Chiozza (2), Howard (15), Marinkovic (5), Sedekerskis (4) y Kotsar (8) -cinco inicial-, Díez (-), Rogkavopoulos (12), Miller-McIntyre (13), Costello (8) y Moneke (9).

97 - Anadolu Efes (32+17+28+20): Larkin (28), Hollatz (4), Clyburn (20), Osmani (15) y Pleiss (5) -cinco inicial-, Beaubois (5), Jones (8), Oturu (3), Bryant (-), Thompson (7), Willis (2) y Yilmaz (-).

Árbitros: Sreten Radovic (Croacia), Uros Nikolic (Serbia) y Saso Petek (Eslovenia). Sin eliminados. Han señalado técnica a Dusko Ivanovic, en el minuto 27.

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima segunda jornada de la Euroliga, disputado en el pabellón Fernando Buesa Arena, de Vitoria-Gasteiz, ante 10 816 espectadoras y espectadores.