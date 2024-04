Baskonia Euroliga El Baskonia cae en el primer asalto del play-off de la Euroliga, ante el Real Madrid (90-74) EITB MEDIA Publicado: 24/04/2024 00:20 (UTC+2) Última actualización: 24/04/2024 00:23 (UTC+2) El equipo vitoriano se ha visto superado prácticamente desde el inicio del partido por su rival, que en el tercer cuarto ha sentenciado el resultado. La serie, de esta forma, comienza con 1-0 para el Real Madrid, y el Baskonia mira ya al jueves, cuando se jugará el segundo encuentro. Escuchar la página Escuchar la página

Costello supera a Poirier, en una jugada del partido. Foto: EFE. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Baskoniak galdu egin du Euroligako play-offeko lehen partida, Real Madrilen aurka (90-74)

El Baskonia ha perdido, 90-74, contra el Real Madrid, este martes por la noche, en el WiZink Center de Madrid, en el primer partido del play-off de la Euroliga de la temporada 2023-24. De esta forma, el Real Madrid se ha anotado el primer punto de la serie, que ahora gana por 1-0, y tanto el Baskonia como el equipo madrileño miran ya al jueves, que es cuando se jugará el segundo partido de este play-off.

Los de Dusko Ivanovic, en este contexto, no han arrancado con buen pie el duelo que han comenzado a mantener con el Real Madrid por un puesto en la Final a Cuatro de Berlín; pero el play-off no ha hecho sino comenzar, y seguro que tanto el entrenador del Baskonia como la plantilla han tomado buena nota de qué pueden hacer para jugar mejor sus bazas en el segundo choque. Una victoria en el WiZink otorgaría al Baskonia la ventaja de campo, antes de que la serie llegue a Vitoria-Gasteiz.

En el primer asalto, el Real Madrid ha tomado la delantera prácticamente desde el inicio, y se ha adjudicado una victoria clara. El Baskonia ha llegado con opciones hasta el descanso. El primer cuarto se ha cerrado con 26-17, después de que el equipo local haya alcanzado una máxima ventaja de 14 puntos, en el 25-11, y la primera parte ha concluido con 48-37. El tercer cuarto, en este sentido, ha marcado la diferencia, ya que en él el Real Madrid ha ampliado la diferencia hasta el 70-53; los últimos diez minutos no han cambiado el rumbo del choque, y el Baskonia, si bien no se ha rendido, no ha tenido oportunidad para acercarse en el marcador.

Markus Howard, con 15 puntos, mermado por un golpe en la rodilla, ha liderado la ofensiva del Baskonia, bien ayudado por Costello, Miller-McIntyre y Rogavopoulos, que han sumado 14.

El jueves, la cita es a las 21:00 horas, de nuevo en el pabellón donde el Real Madrid juega sus partidos como equipo local.

Ficha técnica

90 - Real Madrid (26+22+22+20): Campazzo (10), Musa (16), Hezonja (9), Yabusele (7), Tavares (8), -cinco inicial-, Poirier (10), Deck (4) Llull (8), Causeur (-), Sergio Rodríguez (5), Rudy Fernández (6), Abalde (7).

74 - Baskonia (17+20+16+21): Miller-Mcintyre (14), Kotsar (2), Sedekerskis (3), Marinkovic (9), Rogkavopoulos (14) -cinco titular-, Díez (-), Howard (15), Costello (14), Chiozza (3), Raieste (-).

Árbitros: Emin Mogulkoc (Turquía), Olegs Latisevs (Letonia) y Ioannis Foufis (Grecia). Sin eliminados.

Incidencias: primer partido del play-off de la Euroliga, disputado en el WiZink Center, ante 9632 espectadoras y espectadores.