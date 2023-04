Tanaya Atkinson no continuará en el Kutxabank Araski

Euskaraz irakurri: Tanaya Atkinsonek ez du Kutxabank Araskin segituko

Kutxabank Araski ha anunciado este martes que la jugadora Tanaya Atkinson no seguirá formando parte la próxima temporada de la plantilla del equipo vitoriano. Tras dos campañas vestida de verde, la exterior norteamericana abandona la disciplina gasteiztarra a donde llegó en el verano de 2021 proveniente del Clarinos Tenerife.

Los números acumulados por Atkinson en apenas dos temporadas son absolutamente remarcables, puesto que se ha convertido en la máxima anotadora de la historia del equipo con 925 puntos, por delante de dos históricas del club como María Asurmendi y Natalie van den Adel. Asimismo, la norteamericana deja Araski como la tercera máxima reboteadora histórica del club con 331 rebotes y la quinta en asistencias (138).

En la nota hecha pública por Araski, el club dirigido Made Urieta desea a la jugadora "la mejor de las suertes en su futuro personal y profesional. ¡Muchas gracias Nay!".

La jugadora también se ha despedido del club a través de sus redes sociales.

2 years representing your colors & it’s a bittersweet feeling saying goodbye! Thank you to my coaches, staff, teammates, & fans for making my time special. Araski, you will always have a place in heart & be family away from home for me. Gracias por todo @Araski ¿ pic.twitter.com/VdZlGIMn0U