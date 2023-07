Baloncesto FICHAJE El Lointek Gernika ficha a Gabby Nikitinaite EITB MEDIA Publicado: 13/07/2023 12:12 (UTC+2) Última actualización: 13/07/2023 12:56 (UTC+2) La escolta proviene del Friburgo suizo, donde el curso pasado fue nombrada mejor jugadora de la liga, además de ser incluida en el quinteto ideal. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Gabby Nikitinaite ficha por el Lointek Gernika. Foto: Lointek Gernika Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

El Lointek Gernika Bizkaia incorpora a Gabby Nikitinaite (22 años, Orpington) para la temporada 2023-24. La escolta proviene del Friburgo suizo, donde ha promediado 17,9 puntos, 6,7 rebotes y 3,2 asistencias por partido en la competición doméstica y 15,9 puntos, 6,9 rebotes y 3,1 asistencias en la Eurocup Women. Nikitinaite tiene pasaporte de Lituania y de Inglaterra, aunque ha jugado en las categorías inferiores de esta última selección.

La exterior de 178 centímetros se ha criado en Estados Unidos en el instituto de Cooper en Nueva York. Después, dio el salto a Southern Illinois University primero y a la George Washington después. El curso pasado fue nombrada mejor jugadora de la liga suiza, además de ser incluida en el quinteto ideal. Nikitinaite ha destacado el carácter ganador del Lointek Gernika Bizkaia: "Va ser un reto mi primera experiencia en la Liga Femenina Endesa, una de las mejores competiciones de Europa, y el equipo siempre compite bien en la liga y en la Eurocup Women. Es un gran paso en mi carrera deportiva de cara al futuro".

El entrenador del Lointek Gernika, Mario López, por su parte, también se ha mostrado ilusionado con el último fichaje: "Gabby es una jugadora joven, no de mucha envergadura pero sí con fortaleza. Viene de una liga no muy fuerte pero ha demostrado su valía en Eurocup Women. Utiliza mucho el tiro de tres puntos, con buenas lecturas tras bloqueos indirectos. Tiene capacidad para finalizar en penetraciones utilizando muy bien su cuerpo y con buena lectura en el juego sin balón. Defensivamente creo que nos puede ayudar en el rebote. Esperemos que no note demasiado el salto de calidad en cuanto a nuestra liga se refiere y se pueda adaptar pronto al nivel exigido. Por ganas estoy seguro que no va a ser porque es una jugadora muy apasionada".

Con la incorporación de Gabby Nikitinaite el Lointek Gernika Bizkaia cuenta con diez jugadoras para la temporada 2023-24: Laia Flores y Itziar Ariztimuño al base; Marta Alberdi, Rosó Buch, Grace Berger, Angie Bjorklund y Gabby Nikitinaite de aleros y Maya Dodson, Sara Madera y Sofia Da Silva de pivots.