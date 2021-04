El 'Monumento' de Lieja apunta a otro apasionante duelo Alaphilippe-Roglic

Se cierra este domingo la 'semana de Clásicas' en las Ardenas con el 'Monumento' de la Liège-Bastogne-Liège, una dura cita de 259,1 kilómetros con salida y llegada en Lieja en la que se podría ver otro pulso entre Julian Alaphilippe y Primoz Roglic, que protagonizaron la última edición y el pulso en la reciente Flecha Valona.

En esta edición, ambos están en la terna de favoritos, y más tras la gran Flecha Valona que protagonizaron el miércoles. Entonces, Alaphilippe ya no se confió y fue él quien, a 75 metros de meta, adelantó a Roglic.

Junto a los Valverde, Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) o Primoz Roglic (Jumbo-Visma), intentarán conquistar Lieja los Philippe Gilbert (Lotto Soudal), Tadej Pogacar (UAE), Jakob Fuglsang (Astana), Greg Van Avermaet (AG2R), Max Schachmann (BORA-Hansgrohe) o Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers).

Pelearán en un recorrido de 259,5 kilómetros, ruta interminable llena de repechos, hasta 11 catalogados, y una llegada al esprint a la que llegan los más valientes de 'La Decana'.

Esta edición hace homenaje a Eddy Merckx --quien más veces ha ganado, con 5, la prueba-- con la Cote de Stockeu (estilo Eddy Merckx), un 'rampón' de un kilómetro al 12,5 por ciento.

