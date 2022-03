Alex Aranburu, una de las bazas del Movistar en A Través de Flandes

Iván García Cortina y Alex Aranburu en el equipo masculino y la neerlandesa Annremiek Van Vleuten en el femenino serán las referencias del Movistar el próximo miércoles en la clásica belga A Través de Flandes, último ensayo ante el segundo monumento del año, el Tour de Flandes que tendrá lugar el domingo.

Movistar pondrá en liza al equipo habitual en las primeras clásicas del año, con Iván García Cortina, Alex Aranburu, Imanol Erviti, Max Kanter, Johan Jacobs, Mathias Norsgaard e Iñigo Elosegi.

El ensayo antes de Flandes ofrecerá un recorrido de 183,7 km entre Roeselare y Waregem, no tan duro como en otras ocasiones, ya que la organización ha prescindido del Steenbeekdries y el Taaienberg, las cotas más duras del trazado de 2021.

La parte más exigente, la que marcará la carrera, será el tramo entre el Knokteberg (km 132) y el Holstraat (-8 km), con cinco cotas y tres adoquinados donde aquellos

Oyarbide en la prueba femenina

La formación femenina contará con el indiscutible liderazgo de Van Vleuten reciente ganadora de la Semana Valenciana y Omloop y segunda en la Strade Bianche, quien además defenderá el título logrado en 2021. Completarán el equipo Sarah Gigante, Sheyla Gutiérrez, Arlenis Sierra, Lourdes Oyarbide y Jelena Eric.

La prueba de mujeres empieza y termina en Waregem, consta de 120 km e incluye diez cotas y cinco tramos adoquinados, destacando los pasos finales por Doorn (km 91) y Herlegemstraat (108 km) y la subida a Holstraat, a solo ocho de la conclusión, último punto de ataque junto con Knokteberg (km 68) y Ladeuze (km 82).

