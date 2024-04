Vingegaardi lepauztaieko haustura osatzeko ebakuntza egin diote

Jonas Vingegaard Visma Lease a Bike taldeko txirrindulari daniarrari ebakuntza egin diote astearte honetan, joan den osteguneko Itzuliko 4. etapan erori ostean lepauztaiean izandako haustura osatzeko. Taldeak azaldu duenez, ebakuntza ondo atera den arren, ezin dute zehaztu zenbat denbora beharko duen guztiz errekuperatzeko.

"Jonas Vingegaardi lepauztaiean egindako ebakuntza ondo atera da. Datozen asteetan osatuko da, baina oraindik ez dago garbi zenbat denbora beharko duen", zehaztu du Vismak sareetan.

Update on Jonas Vingegaard:



Jonas had a successful operation on his collarbone.



He will now spend the next few weeks recovering. It is not yet clear how long this will take.



He is doing well and expresses his gratitude to everyone for their kind words over the past few…