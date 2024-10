Ciclismo CICLISMO El inglés Louis Sutton ficha por el Euskaltel-Euskadi AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 16/10/2024 17:11 (UTC+2) Última actualización: 16/10/2024 17:46 (UTC+2) El británico se incorporará al Euskaltel-Euskadi, siendo el segundo en incorporarse al equipo vasco tras Ander Ganzabal. Louis Sutton, Euskaltel-Euskadi fichaje. Foto: @euskaltelteam Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Louis Sutton ingelesa, Euskaltel-Euskadiren fitxaketa berria

El Euskaltel-Euskadi ha anunciado el fichaje para las dos próximas temporadas del corredor inglés Louis Sutton, procedente del Aix-en-Provence francés y ganador esta temporada de la Vuelta al Bidasoa.

Sutton, de 22 años, es la segunda incorporación del equipo vasco tras la de Ander Ganzabal, y el décimo corredor confirmado para 2025 por la escuadra naranja, que mantiene con contrato en vigor a Jon Aberasturi, Nicolás Alustiza, Mikel Bizkarra, Iker Bonillo, Víctor de la Parte, Xabier Isasa, Iker Mintegi y Unai Zubeldia. Además de su triunfo en la Vuelta al Bidasoa el ciclista británico firmó un segundo puesto en una etapa de la Carrera de la Paz de la República Checa y un tercero en una etapa del Tour del Porvenir "donde además fue clave en el triunfo final de su compañero de selección Joseph Blackmore", destaca el Euskaltel-Euskadi.

En el Tour de Gran Bretaña, el pasado septiembre, Sutton era sexto a dos etapas del final "a la estela de corredores como Remco Evenepoel y Julian Alaphilippe hasta que abandonó por una caída".

"Significa mucho unirme al Euskaltel-Euskadi. He corrido mucho en el País Vasco y me ha encantado cada carrera que he disputado. Además, me da la oportunidad de competir al más alto nivel y acelerará mi desarrollo para ofrecer mi mejor rendimiento y tratar de ganar carreras. Todavía tengo que definirme como ciclista. He tenido un buen rendimiento en recorridos con subidas y me gusta ser agresivo", se define.