Jon Agirre ficha por Euskaltel-Euskadi para las dos próximas campañas

El ciclista zumaiarra Jon Agirre formará parte del equipo Euskaltel-Euskadi las dos próximas temporadas, en 2025 y 2026. Agirre es un ciclista de la cantera vasca, con cinco años de experiencia como profesional, en el equipo Kern Pharma.

En tres etapas del Tour de Portugal de este año se clasificó entre los cinco primeros y acabó 12º en la general, mientras que el año pasado fue octavo en el Tour de Langkawi y décimo en el Czech Tour.

Agirre ha declarado que para él es "un sueño" formar parte del equipo Euskaltel-Euskadi. "Desde pequeño, siendo niño, cuando ibas a ver carreras lo veías todo vestido de naranja y estar dentro siempre te hace una ilusión especial. Ahora, me ha llegado la oportunidad y no he dudado en competir allí", ha dicho.

El de Agirre es el tercer fichaje anunciado por Euskaltel-Euskadi de cara al próximo año, después de Ander Ganzabal y Louis Sutton. Por otro lado, el club también ha confirmado las renovaciónes de Xabier Berasategi y de Mikel Bizkarra.