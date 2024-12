Sociedad Selección Vasca de Pelota Gotzon Enbil: "Todavía habrá que pelear" EITB Media Publicado: 29/12/2024 13:20 (UTC+1) Última actualización: 29/12/2024 14:12 (UTC+1) La Federación de Euskadi de Pelota Vasca está tan feliz como cautelosa, el día después de reconocerse su oficialidad por parte de la Federación Internacional. Atentos a los recursos que se puedan presentar, la Federación trabaja ya para materializar el salto a la oficialidad. Gotzon Enbil. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Gotzon Enbil: "Borrokatu beharko da oraindik"

Un día después de que la Federación Internacional de Pelota Vasca aceptara a la Federación de Pelota Vasca de Euskadi como miembro de pleno derecho, hay empate entre la alegría y la prudencia, y es que, como el camino recorrido hasta ahora, el trecho a recorrer para la plena Oficialidad puede presentar aún muchas curvas.

El presidente de la Federación de Pelota Vasca de Euskadi, Gotzon Enbil, ha explicado que, tras la votación de ayer, están a la espera de que la Federación Internacional les remita una comunicación oficial. Asimismo, siguen con atención los movimientos de aquellos que se oponen a la decisión.

Las miradas están puestas en el Consejo Superior de Deportes de España(CSD), ya que no está del todo claro si tendrá que dar su consentimiento o no. Para Enbil, el Consejo no tiene argumentos para revocar la decisión: "Desde el momento en que la Federación Internacional nos ha reconocido, entendemos que tenemos la autorización para ser Oficiales".

Según ha explicado, la Federación de Pelota Vasca informó al Consejo de la petición que pretendía cursar y éste no vio ningún problema, más allá de decir que "seguirían atentos los pasos".

Sin embargo, reconoce que "habrá que pelear todavía" porque habrá que ver si hay alegaciones y en qué dirección vienen, "quizás porque pueden venir con algo que nosotros no hemos previsto".

España no pudo votar en la asamblea del sábado por una cuestión de sanciones; sin embargo, el presidente de la Federación Española de Pelota, Juan García Angulo ha mostrado su objeción frontal a al decisión y ha asegurado que llevarán el tema "hasta el final". En cualquier caso, el abogado de la Federación Vasca ya está atento a lo que pueda venir.

Como reconoce Enbil, el hecho mismo de que se pudiera votar fue la clave de la asamblea. En la medida en que aún no era miembro, la Federación Vasca no podía participar en la reunión y la solicitud fue cursada a través de otras federaciones. "Lo más difícil era llegar a la votación, pero sabíamos, porque así nos lo dijeron, que si se llegara a votar, había grandes posibilidades de que saliera adelante", ha explicado Enbil.

En los últimos tiempos han estado hablando con muchas federaciones, "mostrando nuestra actitud, explicando cuál era nuestra intención", dice Enbil, "al fin y al cabo es nuestro deporte y nosotros somos los más interesados en que se difunta por el mundo".

En ese camino de convencer a los responsables de otras federaciones de los beneficios que la Federación Vasca podía reportar a los demás, han destacado que la Federación Vasca está "para ayudar" a la Pelota Vasca y que, entre otras cosas, en Euskadi "hay un montón de instalaciones que se pueden usar".

Será "un espaldarazo para la pelota"

El presidente de la Federación de Pelota Vasca de Euskadi cree que la oficialidad será "un gran impulso" para la pelota. "La Federación tenía hasta ahora algunos equipos de la Selección, pero ahora, podremos participar en todas las modalidades y en todos los campeonatos del mundo". Dice que en los Mundiales serán una selección más, "jugaremos como Euskal Selekzioa contra España, contra Francia o contra México, por ejemplo"

Este salto requiere, sin embargo, una adaptación de las estructuras y formas de trabajo y habrá que trabajar en aspecto como el de "los seleccionadores, los entrenamientos y las tecnificaciones", según el presidente. Enbil cree que también es "una buena manera" de atraer a los jóvenes a la pelota.

Eso sí, de momento, los pelotaris de Navarra e Ipar Euskal Herria no podrán formar parte de la selección, ya que es la Federación Vasca la que ha conseguido la afiliación, y sólo podrán ser seleccionados los que lo hagan bajo licencia de dicha Federación.