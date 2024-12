Alavés Estrategia El Alavés explica sus tres líneas maestras para consolidar al club EITB Media Publicado: 19/12/2024 09:59 (UTC+1) Última actualización: 19/12/2024 10:52 (UTC+1) Josean Querejeta, máximo accionista del club. ha asegurado que "no hay nada cerrado en en la inversión del estadio". Además ha asegurado que la ciudad deportiva de Ibaia debería estar finalizada en 3 o 4 años. También ha informado la adquisición de un emblemático edificio por 26 millones. 0:11 Whatsapp

El máximo accionista del Deportivo Alavés, Josean Querejeta, explicó el miércoles 18 de diciembre las tres líneas maestras que maneja la entidad para consolidar al club en la máxima categoría del fútbol basadas en la cantera, las infraestructuras y el patrimonio, y el estadio.

Respecto al estadio fue claro. "Tenemos que ser responsables y que sea un proyecto para 50 o 60 años. En la inversión del estadio sea cual sea, no hay nada cerrado, ni 'Mendi' ni nada", aseguró y desveló que el proyecto de ampliación que presentaron antes de la pandemia, que costaba 54 millones de euros, "hoy no es posible, ya que cuesta el doble, pero eso no anula la reforma de Mendizorroza", aclaró.

Respecto a la cantera habló en primer lugar de la Ciudad Deportiva de Ibaia, que se encuentra en plena transformación a falta de los permisos pertinentes. "En 3 o 4 años Ibaia tiene que estar terminado. A día de hoy hemos invertido casi 9 millones invertidos de un presupuesto total de 29 millones", aseguró. Se centró también en el club NK Istra de Croacia, propiedad del Alavés. Sobre ello, manifestó que "no es ningún capricho" y anadió lo siguiente: "Quiero ver pronto jugadores de Istra en el Alavés".

Otra de las líneas maestras se refieren a las infraestructuras y al patrimonio. Uno de los últimos movimientos responden a la adquisición de un emblemático edificio con una inversión de 26 millones de euros y una superficie total de 4.560 metros cuadrados, donde se aloja la universidad Euneiz actualmente, en la que el Alavés participa en un 30%. Además, Querejeta anunció que dos empresas especializadas valoraron la ciudad deportiva Bakh, que acaba de sufrir una importante reforma, en 50 millones de euros. Tras el verano de 2025 se estrenará la residencia Ondare Living, con una capacidad de 287 plazas y dos campos de fútbol. De hecho, Josean Querejeta anunció la creación un colegio internacional "para completar todo el ciclo formativo de los jóvenes jugadores que eligen Vitoria para su desarrollo y formación integral".