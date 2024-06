Athletic Club Renovación David Aznar prolonga su contrato con el Athletic una temporada más EITB MEDIA Publicado: 06/06/2024 10:51 (UTC+2) Última actualización: 06/06/2024 11:40 (UTC+2) El técnico rojiblanco ha logrado la sexta posición en la Liga F, a falta de dos jornadas, en su campaña de debut. Aznar se ha mostrado feliz tras su renovación. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri: David Aznarrek kontratua luzatuko du Athleticekin beste denboraldi baterako

David Aznar, entrenador del primer equipo femenino, y el Athletic han llegado a un acuerdo para ampliar su vinculación por una temporada, tal y como ha informado el club este miércoles. En su campaña de debut con las leonas, el técnico ha logrado la sexta posición en la Liga F, a falta de dos jornadas. La firma se produjo en Ibaigane, en presencia del presidente, Jon Uriarte, y del director deportivo, Xabier Arrieta.

El Athletic ha vencido en 11 de sus 14 partidos disputados en casa esta temporada. Además, las rojiblancas alcanzaron la semifinales de Copa, donde cayó ante el FC Barcelona después de haber apeado al Granada CF, Madrid CFF y UDCA Tenerife.

Con dos jornadas aún por disputarse, el objetivo más inmediato es disputar la quinta plaza al Madrid CFF y despedir la temporada en San Mamés, el domingo, 16 de junio, a las 17:00 horas.

El técnico rojiblanco se ha mostrado feliz tras su renovación: "Desde el primer día que vine aquí me he sentido como uno más, me siento muy feliz donde estoy y, la verdad, estoy encantado de poder seguir una temporada más. Cuando te hablan del Athletic, piensas que es un club muy familiar, pero cuando llegas realmente te percatas de los valores y lo importante que es".