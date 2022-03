Fútbol Mundial Portugal-Macedonia y Polonia-Suecia, dos finales para estar en Catar 2022 Agencias | EITB Media Última actualización: 29/03/2022 11:47 (UTC+2) Publicado: 29/03/2022 11:21 (UTC+2) Las cuatro selecciones juegan esta noche a las 20:45h por una plaza en el Mundial de Fútbol. En África hoy se conocerán 5 selecciones clasificadas. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Cristiano Ronaldo con la selección portuguesa. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Portugal se enfrenta este martes (20:45) a Macedonia del Norte, verdugo de Italia, en una de las tres finales del 'playoff' para estar en el Mundial de Catar 2022, un duelo en el que los lusos examinarán su favoritismo en el último escalón para acudir a la gran cita, mientras que Polonia y Suecia se disputarán otra de las tres plazas europeas para el evento que comenzará en noviembre de este año.

Polonia fue segunda en el Grupo I de la clasificación para el Mundial, y llega a la final de este 'playoff' después de que Rusia, su rival en las semifinales, fuera eliminada de las competiciones internacionales de manera indefinida por el conflicto en Ucrania. Suecia tuvo un complicado partido de semifinales ante la República Checa y necesitó un gol de Quaison en la prórroga para eliminar a los checos y seguir creyendo

REPESCA EUROPEA

20:45, Polonia vs. Suecia

20:45, Portugal vs. Macedonia del Norte

En África se disputan los cinco partidos de vuelta donde se decidirán cinco plazas para el Mundial de Catar 2022:

REPESCA AFRICANA

19:00, Nigeria vs. Ghana (ida, 0-0)



19:00, Senegal vs. Egipto (ida, 0-1)



21:30, Argelia vs. Camerún (ida, 1-0)



21:30, Marruecos vs. RD Congo (ida, 1-1)



21:30, Túnez vs.Mali (ida, 1-0)