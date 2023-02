Fútbol Caso Negreira Caso Negreira: qué es, qué se investiga y qué consecuencias puede tener EITB MEDIA Publicado: 21/02/2023 17:23 (UTC+1) Última actualización: 21/02/2023 18:58 (UTC+1) La Fiscalía está investigando, por un presunto delito de corrupción entre particulares, una empresa del exárbitro y ex número dos del Comité Técnico de Árbitros José María Enríquez Negreira. Esa empresa recibió 1,4 millones de euros del FC Barcelona entre 2016 y 2018. Escuchar la página Escuchar la página

Imagen de archivo de Joan Laporta, actual presidente del FC Barcelona. Foto: EFE.

Los clubes de LaLiga, en un comunicado conjunto, han "repudiado y rechazado" este martes, día 21, los hechos del llamado caso Negreira. Es, por el momento, la última noticia de gran calado que se ha publicado en torno a un caso que saltó apenas hace siete días, y en el que eitb.eus quiere detenerse para analizar en profundidad en qué consiste, qué es lo que está investigando la Fiscalía, que consecuencias podría tener y qué han explicado los protagonistas del mismo.

¿Qué se investiga en el caso Negreira, y quién está investigando?

Según se supo el martes pasado, la Fiscalía de Barcelona investiga, por un presunto delito de corrupción entre particulares, a DASNIL 95 SL, una empresa de José María Enríquez Negreira, exárbitro y número dos del Comité Técnico de Árbitros (CTA) entre 1994 y 2018, por unos pagos de 1,4 millones de euros realizados por el FC Barcelona entre 2016 y 2018. Lo desveló el programa "Que t'hi jugues", de SER Catalunya, que informaba, además, de que la investigación se había iniciado a raíz de una inspección fiscal a DASNIL 95 SL por la tributación de los citados 1,4 millones de euros.

Según esa misma información, el FC Barcelona pagó a la citada empresa 532 728,02 euros en el año 2016, 541 752 euros en 2017 y 318 200 euros en el año 2018, que es cuando se produjo el último pago. Es una fecha que coincide, según el programa radiofónico, con la constitución de un nuevo CTA y la salida de Enríquez Negreira del Comité.

A cambio del dinero pagado, el FC Barcelona habría obtenido informes que le asesoraban sobre los árbitros que debían encargarse de los partidos del primer equipo del conjunto catalán.

¿Qué explicaciones han dado los protagonistas?

Citado por el mismo programa de SER Catalunya, el expresidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu (estuvo en el cargo entre 2014 y 2020) había asegurado que se puso fin a los pagos por "una política de recorte de gastos", y había indicado que los informes ya existían "por lo menos en 2003", cuando él llegó al club, y que se pagaron "de manera continuada" hasta 2018.

Esa misma versión era sostenida, según "Que t'hi jugues", por la Directiva de Sandro Rosell, presidente del FC Barcelona entre 2010 y 2014, mientras que Joan Gaspart, presidente del club catalán entre 2000 y 2003, aseguraba que "no le constan" estos pagos.

En unas declaraciones a Cadena SER, el exárbitro y ex número dos del CTA Enríquez Negreira aseguraba que no existe documentación en torno a este asunto, porque su trabajo consistía en asesorar verbalmente al club azulgrana; entre otras cuestiones, explicó el exárbitro, asesoraba al FC Barcelona sobre cómo se debían comportarse los jugadores frente a cada colegiado. Nunca favoreció al Barça en ninguna decisión ni designación arbitral, precisó.

Por su parte, este martes, el actual presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha asegurado que "en breve" dará "todas las explicaciones necesarias", respecto al caso Negreira. El club que preside está llevando a cabo, desde hace unos días, una investigación externa, y Laporta, según ha afirmado, explicará próximamente lo que el FC Barcelona tiene al respecto "en todos estos años".

El presidente de la entidad barcelonesa ha aclarado que, en su primer mandato, entre 2003 y 2010, "estos servicios" de la empresa de Enríquez Negreira se realizaron "con la factura y el soporte documental y de vídeo correspondiente", y que las facturas se pagaban "por servicios prestados".

En su mensaje, Joan Laporta ha aludido a Javier Tebas, presidente de LaLiga, que este lunes ha pedido la dimisión del mandatario barcelonista si no daba explicaciones convincentes del asunto: "No le daré el gusto, porque el Barcelona es de sus socios y socias", ha indicado.

¿Qué dice LaLiga?

El propio Tebas, el viernes, explicó que LaLiga no denuncia las supuestas irregularidades del caso Negreira porque "la Fiscalía está investigando" y no quiere "entorpecer" la misma, dado que "podría dilatar el proceso"; en su intervención del día 17, señalaba que una eventual irregularidad en el ámbito deportivo estaría prescrita, por lo que no podría haber sanciones deportivas, pero, apuntó, "en el ámbito del derecho penal, no. Hemos sido activos en diferentes casos, en diferentes denuncias. Esta investigación está en la Fiscalía, no está en un juzgado, por lo que ni la Liga ni la RFEF somos partes del proceso y no podemos disponer de la documentación", afirmó: "No es la Liga que no investiga, no lo hace porque está prescrito", aclaró Tebas, quien opina que el caso está "haciendo mucho daño al fútbol", con "indicios" de que "algo no está bien".

"Son una serie de pagos, por unas cuantías que no está claro. No sé si ha afectado o no a los resultados de los partidos, pero, como presidente de LaLiga, no me gusta, ni las facturas ni los pagos. LaLiga no puede estar pasiva ante los indicios de que algo no está bien. Intentarlo ya está penado, no hace falta que se consigan los resultados. Los indicios de facturas, los conceptos, para que los árbitros sean neutrales, no es lo suyo en un juego limpio de una competición. Es extraño, se tiene que aclarar", apuntó Tebas.

¿Qué consecuencias podría tener?

En este sentido, el presunto delito de corrupción entre particulares que investiga la Fiscalía de Barcelona prescribiría en el ámbito penal en junio de 2023, según el portal especializado Iusport. De esta manera, pese a que como infracción deportiva podría haber prescrito, al haber pasado más de tres años, que es el plazo para las infracciones muy graves, según el artículo 112 de la Ley del Deporte, no ocurre así en la vía penal, cuyo plazo, en este caso, es de cinco años.

El artículo 286 bis del Código Penal contempla una pena de prisión de seis meses a cuatro años para estos casos, además de la inhabilitación especial para el ejercicio de la actividad por un tiempo de entre uno y seis años, y una multa.

Iusport precisa que en el caso Negreira, al contemplarse una pena inferior a cinco años, el delito prescribe también a los cinco años, y, como el último pago hecho por el Barcelona a DASNIL 95 SL se hizo en junio de 2018, los hechos prescribirían en junio de este 2023.