Fútbol Caso Negreira Tebas: "Laporta no ha aclarado nada. Es inentendible estar tantos años pagando al vicepresidente del CTA" EITB MEDIA Publicado: 19/04/2023 19:07 (UTC+2) Última actualización: 19/04/2023 19:41 (UTC+2) Según el presidente de LaLiga, "la mayoría de los clubes" no entiende los pagos realizados por el FC Barcelona a Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. LaLiga ha llevado a cabo, este miércoles, una Asamblea Extraordinaria en torno al caso.

Euskaraz irakurri: Tebas: "Laportak ez du ezer argitu. Ulertezina da epaileen presidenteordeari hainbat urtez ordaintzea"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha asegurado este miércoles que Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, "no ha aclarado nada" sobre los pagos hechos por el club al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira mientras este último ocupaba este cargo, y "la mayoría de los clubes no los ha entendido", ha dicho, en Madrid, al término de la Asamblea General Extraordinaria que ha llevado a cabo LaLiga para abordar el caso Negreira.

"No consideramos que hayan quedado claras las explicaciones que ha dado. Yo personalmente se lo he dicho, porque es inentendible estar tantos años pagando al vicepresidente del CTA. La mayoría de los clubes han dicho que no era normal, que esos pagos no eran correctos y que se deben investigar", ha afirmado.

Tebas ha dicho que la asamblea ha transcurrido "dentro del respeto y la educación", que no hacía falta "un interrogatorio" y que Laporta ha argumentado "que no pretendían comprar árbitros y tampoco influir". "Él considera que está suficientemente claro, y todos hemos considerado, los que hemos intervenido, que no", ha señalado, tras confirmar que el director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez, que fue quien ha representado al club blanco, no ha intervenido, y que ningún club ha pedido la dimisión del mandatario azulgrana.

El presidente de LaLiga ha señalado que él no piensa que haya habido compra, aunque sí hay un indicio de que querían influir en algo: "No es un tema puntual, han sido 18 años y ha habido muchos presidentes implicados. Bajar el nivel de crítica en nuestros entornos sería un error. La gente, hoy, quiere que las instituciones luchen e investiguen cualquier indicio de corrupción, no taparlo y meterlo debajo de la mesa", ha añadido.

En paralelo, el FC Barcelona ha emitido un comunicado, en el que señala que "las dudas" que puedan tener los clubes de Primera y Segunda División, después de las explicaciones dadas por Laporta en la asamblea serán contestadas en sede judicial.

Asimismo, Tebas ha precisado que las acusaciones de "equipo del régimen", que FC Barcelona y Real Madrid se han vertido mutuamente, y el posterior debate al respecto, desvían la atención "sobre los temas esenciales".