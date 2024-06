Fútbol Eurocopa Alemania gana a Hungría (2-0) y ya está en octavos de final de la Eurocopa EITB MEDIA Publicado: 19/06/2024 23:32 (UTC+2) Última actualización: 19/06/2024 23:38 (UTC+2) En el otro partido del grupo A jugado este miércoles, Escocia y Suiza han empatado, 1-1, y, de esta forma, Suiza suma cuatro puntos, y tiene muchas opciones de seguir en competición. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Gündogan, felicitado por sus compañeros tras su gol. Foto: EFE. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Alemaniak Hungaria menderatu du (2-0), eta final zortzirenetan izango da

Alemania ha ganado a Hungría, 2-0, y Escocia y Suiza han empatado, 1-1, este miércoles, dentro del grupo A, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Eurocopa de 2024, que se está disputando en Alemania. De esta forma, la selección alemana ha conseguido clasificarse para los octavos de final, y es el primer equipo que lo consigue de los 24 que están en competición.

Musiala y Gündogan dan la victoria a Alemania ante Hungría (2-0)

En el segundo partido de los tres que se han jugado este miércoles (antes, dentro del grupo B, Croacia y Albania habían empatado a dos), Alemania ha ganado a Hungría, 2-0, con goles de Jamal Musiala y de Ilkai Gündogan, en Stuttgart, y, de esta forma, se ha convertido en el primer equipo clasificado para los octavos de final de esta Eurocopa. Musiala ha hecho el 1-0 en el minuto 22, y Gündogan ha sentenciado la victoria de la selección alemana en el segundo tiempo, en el minuto 67 de juego.

Tras su excelente debut ante Escocia, a la que hizo cinco goles, Alemania ha vuelto a ganar con merecimiento y claridad, si bien no ha firmado un partido tan brillante como el del estreno. Hungría ha defendido con orden, y en algunas jugadas ha salido al ataque con peligro; mientras que el marcador no ha sido más amplio que el 1-0 que ha marcado Musiala, la selección húngara no se ha rendido, y Alemania no ha tenido claro el triunfo, porque tampoco lograba superar con excesiva holgura a su rival. Finalmente, la calidad y la contundencia de los de Julian Nagelsmann han ratificado la segunda victoria en el campeonato de una de las grandes favoritas a conquistar el título.

Ficha técnica

2 - Alemania: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich (Emre Can, min. 72), Kroos; Musiala (Fürich, min. 72), Gündogan (Undav, min. 84), Wirtz (Sané, min. 58); Havertz (Fullkrug, min. 58).

0 - Hungría: Gulácsi; Dárdai, Orbán, Fiola; Bolla (Ádám, min. 75), Adam Nagy (Kleinheisler, min. 64), Schäfer, Kerkez (Zsolta Nagy, min. 75); Sallai (Csoboth, min. 87), Szoboszlai; Varga (Gazdag, min. 87).

Goles: 1-0, min. 22: Musiala. 2-0, min. 67: Gundogan.

Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos). Tarjeta amarilla a Rüdiger y Mittelstadt (Alemania) y a Varga y Csoboth (Hungría).

Escocia y Suiza empatan (1-1), en un partido lleno de igualdad

Por la noche, en Colonia, Escocia y Suiza han empatado a uno, con los goles de Scott McTominay, en el minuto 13, para Escocia, y de Xherdan Shaqiri, en el 26, para Suiza. Se trata de un resultado que refleja de manera adecuada lo visto sobre el campo, porque ambas selecciones han ofrecido un choque muy igualado; lo cierto es que el marcador es más favorable para Suiza, que ya cuenta con cuatro puntos y se acerca a octavos de final, mientras que Escocia, con un punto, debe ganar a Hungría en la tercera jornada, para tener opciones de seguir en la competición.

El Escocia-Suiza, además de igualdad entre las dos selecciones protagonistas, también ha tenido una lucha sin tregua entre ambos conjuntos. Ha sido un encuentro vibrante, lleno de fuerza por parte de las dos escuadras. Escocia, repuesta tras los cinco goles que le marcó Alemania el pasado viernes, ha salido a por todas, y se ha adelantado pronto, pero Suiza, por mediación de su delantero Shaqiri, ha empatado con un excelente gol, otro gran tanto que hemos podido disfrutar en esta Eurocopa.

Xhaka (Suiza) pugna con Adams (Escocia), en una acción del encuentro. Foto: EFE.

La mala noticia ha estado en la lesión que ha sufrido Kieran Tierney, lateral izquierdo de Escocia, que ha jugado en la Real Sociedad en la temporada 2023-24, en la segunda parte. El defensa ha tenido que ser retirado en camilla, al ser sustituido.

Ficha técnica

1 - Escocia: Gunn; Ralston, Hendry, Hanley, Tierney (McKenna, min. 61), Robertson; Gilmour (McClean, min. 79), McGregor; McTominay, Mcginn (Christie, min. 91); Adams (Shankland, min. 91).

1 - Suiza: Sommer; Schär, Akanji, Ricardo Rodríguez; Widmer, Xhaka, Freuler (Rieder, min. 75), Shaqiri (Embolo, min. 60); Aebischer, Vargas (Sierro, min. 75); Ndoye.

Goles: 1-0, min. 13: McTominay. 1-1, min. 26: Shaqiri.

Árbitro: Ivan Kruzliak (Eslovaquia). Tarjeta amarilla a Ricardo Rodríguez (Suiza), y a McKenna y Mcginn (Escocia).