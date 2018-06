Rusia y Uruguay arrancan con sendas victorias ante Arabia Saudí y Egipto

La selección de Rusia se impuso (5-0) este jueves a Arabia Saudí en el partido inaugural de su Mundial, disputado en el Estadio Olímpico Luzhnikí de Moscú, una puesta de largo sin fallo que permite al anfitrión mantener intactas sus opciones de avanzar a los cruces desde el Grupo A, con especial mención a un Cheryshev autor de un bonito doblete.

Gazynski abrió el marcador en el minuto 12 y antes del descanso, Denis Cheryshev. se gustó para hacer el 2-0.

Tras el paso por los vestuarios, Rusia pudo elegir el momento, sin sufrir ante una selección muy lejos de las buenas sensaciones que dejó en su último amistoso ante Alemania. Dzyuba, recién entrado al campo, hizo el 3-0 también sin oposición en el remate de cabeza, y ya en el descuento Cheryshev puso la guinda con un bonito gol desde fuera del área y Golovin rubricó la manita que abre el Mundial.

