Mundial

Grupo F (2ª jornada)

Vela y Chicharito derrotan a Corea del Sur (1-2) y ponen a México con seis puntos

Redacción

23/06/2018

A falta de que se dispute, este sábado por la noche, el Alemania-Suecia, que cierra la segunda jornada en el grupo F, la selección mexicana está muy cerca de sellar su pase a octavos de final.

México ha derrotado por 2-1 a Corea del Sur, este sábado, en el Rostov Arena, y suma dos victorias en otros tantos partidos del Mundial de Rusia 2018. Los hombres de Juan Carlos Osorio, así, están muy cerca de sellar su billete para octavos de final, si bien aún deben estar atentos al resultado del partido que cierra, en la noche del sábado, la segunda jornada del grupo F; una victoria de Suecia ante Alemania situaría directamente en la siguiente fase a las selecciones sueca y mexicana, en tanto que dejaría en la cuneta al equipo de Low, actual campeón del mundo.

Carlos Vela, de penalti, en el primer tiempo, y Chicharito Hernández, finalizando con habilidad un contraataque en la segunda mitad, han sido los autores de los goles de México, en tanto que Son, ya en el descuento, con un perfecto disparo con la zurda desde fuera del área, ha hecho el tanto de Corea; cuando los coreanos han logrado su gol, restaban apenas dos minutos para el término del partido, y México no ha pasado por dificultades para asegurar el triunfo.

La primera parte ha resultado más igualada que la segunda, y, de hecho, Corea del Sur ha creado algunas oportunidades de gol antes de la diana de Carlos Vela, que no ha perdonado, en el minuto 25, desde los once metros. Tras el descanso, no obstante, México se ha impuesto con claridad, y ha dominado el partido más cómodamente que hasta entonces; el gol de Chicharito Hernández ha sentenciado a Corea del Sur, cuya lucha ha tenido el premio final del precioso gol anotado por Son, si bien se hallan prácticamente sin opciones de seguir adelante en el campeonato.

Ficha técnica:

Corea del Sur: Cho Hyun-Woo; Lee Yong, Jang Hyun-Soo, Kim Young-Gwon, Kim Min-Woo (Chul Hong, min.84); Ki Sung Yueng, Hwang Hee-Chan, Joo Se-Jong (Lee Seung-Woo, min.64), Moon Seon-Min (Jung Woo-Young, min.77); Lee Jae-Sung y Heung-Min Son.

México: Ochoa; Edson Álvarez, Salcedo, Héctor Moreno, Gallardo; Guardado (Márquez, min.67), Layún, Héctor Herrera; Hirving Lozano (Corona, min.70), Carlos Vela (Gio Dos Santos, min.76) y Chicharito Hernández.

Goles: 0-1, minuto 25, Carlos Vela, de penalti; 0-2, minuto 66, Chicharito Hernández; 1-2, minuto 92, Heung-Min Son.