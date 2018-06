Mundial

Rusia 2018

La selección de Marruecos, enfadada por el 'mal uso del VAR'

Redacción

26/06/2018

Los jugadores y el seleccionador de Marruecos mostraron su enfado por el uso del videoarbitraje tras el empate (2-2) ante España en el Mundial. Amrabat aseguró que 'el VAR es una mierda'.

Marruecos, que empató ante España (2-2) en la tercera jornada del Mundial de Rusia 2018, está eliminada del campeonato. Tras disputar su último partido mundialista, los jugadores y el seleccionador se quejaron del uso del VAR, ya que creen que les perjudicó durante el presente Mundial.

En el partido entre la selección africana y la española hubo varias acciones polémicas. España empató en el último mnuto con un gol que revisó el VAR y dio por válido después de que se demostrara que Iago Aspas no estaba en fuera de juego. Marruecos pidió que se consultase en el VAR en alguna jugada, pero el árbitro no consultó el videoarbitraje. Además, antes del segundo gol de España, "el balón salió por un lado y el corner se sacó del otro", aseguró el seleccionador Herve Renard, que añadió que "¿se puede sacar el córner del otro lado de donde salió el balón? Tiene que contestar el árbitro. Yo he ido a hablar con ellos y la puerta estaba cerrada".

Nordin Amrabat, se dirigió a las cámaras y refiriéndose al VAR gritó "es una mierda". "Creo que el VAR se ha decantado más por un equipo. Eso sirve para corregir algunos errores que el árbitro no ve, pero se ha decantado más por un equipo, porque ha habido otras jugadas más polémicas y no lo has querido ver y con ellos sí que la ha querido ver", señaló el marroquí Achraf Hakimi en declaraciones a Telecinco.

Por otro lado, el portero Munir Mohand Mohamedi aseguró que "no se nos trata de la misma manera, no se para el partido, no se mira el VAR, no se ve en la pantalla que hubo falta... Por eso nos quejábamos".