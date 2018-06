Colombia pasa como primera de grupo tras ganar a Senegal que queda eliminada (0-1)

Colombia obtuvo el pase a los octavos de final del Mundial de fútbol de Rusia 2018 al ganar este jueves a Senegal (0-1) en el tercer y último partido del grupo H, disputado este jueves en el Samara Arena de esa localidad rusa.

Al descanso se había llegado sin goles, resultado que no le valía al equipo del argentino José Pekerman, dado que en el otro encuentro, Japón y Polonia también empataban a cero. Pero un tanto de Yerry Mina, al cabecear un córner de Juan Quintero, en el minuto 74, dio el pase, como primera de grupo, a Colombia.

Senegal, igualada a todo con Japón -que cayó ante Polonia (0-1) en el otro partido del grupo- quedó eliminada por mayor número de tarjetas que los nipones (4 por 6 de los africanos).

Así las cosas, Colombia jugará la eliminatoria de octavos de final el 3 de julio contra el segundo del Grupo G que se dilucidará entre Bélgica e Inglaterra.

Ficha técnica:

Senegal 0: Khadim Ndiaye; Gassana, Koulibaly, Sané, Sabaly (min. 74, Wague); Kouyate, Gana; Ismaila, Mané, Keita Balde (min. 80, Konate) y Niang (min. 86, Sakho).

Seleccionador: Aliou Cissé.

Colombia 1: Ospina; Arias, Davinson Sánchez, Mina, Mojica; Carlos Sánchez, Uribe (min. 83, Lerma; Cuadrado, James Rodríguez (min. 31, Muriel), Quintero; y Falcao (min. 89, Borja).

Seleccionador: José Pékerman.

Gol: 0-1: Yerry Mina, de cabeza.

Árbitro: Milorad Mazic (SRB). Mostró tarjetas amarillas al colombiano Mojica (min. 45) y al senegalés Niang (min. 50).

Group H came down to the finest of margins. #JPN go through ahead of #SEN, with the Lions of Teranga eliminated on Fair Play points. pic.twitter.com/YCDk0hSWmL