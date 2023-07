Mundial de Australia 2023 FASE DE GRUPOS Japón fulmina a España a la contra (4-0) y Zambia vence a Costa Rica (1-3) AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 31/07/2023 12:09 (UTC+2) Última actualización: 31/07/2023 12:09 (UTC+2) Las de Jorge Vilda no pudieron hacer frente a la eficacia nipona, en un encuentro en elque la legazpiarra irene paderes actuó desde el inició mientras que la sopeloztarra Oihane hernández entreo tras el descanso. Escuchar la página Escuchar la página

España sufrió este lunes un duro revés al caer goleada (4-0) por Japón, su rival más duro hasta ahora en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

Con un doblete de la delantera Hinata Miyazawa y otro gol de Riko Ueki, las japonesas no perdonaron en cada uno de sus acercamientos en la primera parte, sacando provecho sobre todo de su eficacia a la contra.

La selección entrenada por Jorge Vilda apostó por buscar el balón y dominó gran parte de la primera mitad con más del 70 % de la posesión de la pelota. Sin embargo, no logró perforar el muro de nipón.

Tras el descanso, Vilda no retocó en exceso el once, salvo la entrada de la sopeloztarra Oihane Hernández por Olga Carmona. El choque continuó discurriendo por el guion planteado por Japón y España no halló huecos para tratar de meterse en el partido.

Así, a pocos minutos del final, en un saque de banda que encontró a Mina Tanaka sola y con espacio para entrar en el área ante cierta pasividad de la zaga española y cerrar con un gran disparo la goleada.

Con este resultado España pasa a octavos de final como segunda de grupo, y se enfrentará a Suiza en el siguiente duelo este sábado (7:00). Japón, por su parte, tendrá como rival a Noruega (10:00).

Ficha técnica:

4 - Japón: Ayaka Yamashita; Hana Takahashi, Saki Kumagai, Moeka Minami, Risa Shimizu (min. 59, Miyabi Moriya); Hikaru Naomoto, Hinata Miyazawa (min. 46, Aoba Fujino), Fuka Nagano (min. 59, Yui Hasegawa), Honoka Hayashi, Jun Endo (min. 84, Hina Sugita); Riko Ueki (min. 67, Mina Tanaka).

Entrenador: Futoshi Ikeda.

0 - España: Misa Rodríguez; Ona Battle, Irene Paredes, Rocío Gálvez, Olga Carmona (min. 46, Oihane Hernández); Teresa Abelleira (min. 72, Claudia Zornoza), Aitana Bonmatí, Alexia Putellas (min. 62, Alba Redondo); Mariona Caldentey (min. 62, Eva Navarro), Jennifer Hermoso, Salma Paralluelo (min. 82, Esther González).

Entrenador: Jorge Vilda.

Goles: 1-0, min. 12: Hinata Miyazawa. 2-0, min. 29: Riko Ueki. 3-0, min. 40: Hinata Miyazawa. 4-0, min. 82, Mina Tanaka.

Árbitra: Ekaterina Koroleva, de Estados Unidos. Amonestó con tarjeta amarilla a Olga Carmona y Oihane Hernández.

Costa Rica cae ante Zambia y se despide sin puntos (1-3)

Barbra Banda se dispone a lanzar desde el punto de penalti. Foto: EFE

Por su parte, en el otro partido del mismo grupo, la selección de Costa Rica cayó este lunes ante Zambia, por 1-3, y se despidió del Mundial sin sumar punto alguno.

Los goles de Mweemba, Banda (de penalti) y Kundananji le dieron la victoria a Zambia en un partido al que ambas escuadras llegaban sin posibilidades de clasificar en el Grupo C, tras haber perdido sus primeros dos partidos ante España y Japón.

Costa Rica, que descontó con un gol de Melissa Herrera, cumplió su segunda participación en un Mundial tras competir en Canadá 2015, y se va sin poder conseguir aún su primera victoria en una Copa del Mundo.

Ficha técnica:

1 - Costa Rica: Daniela Solera, María Paula Coto, Mariana Benavides, Valeria del Campo, Fabiola Villalobos; Katherine Alvarado (Alexandra Pinel, min. 90), Raquel Rodríguez, Gloriana Villalobos (María Paula Salas, min. 72); Melissa Herrera, Priscilla Chinchilla y Sheika Scott (Emilie Valenciano, min. 85).

Entrenadora: Amelia Valverde.

3 - Zambia: Catherine Musonda; Lushomo Mweemba, Margaret Belemu, Martha Tembo, Agness Musesa; Susan Banda, Evarine Katongo (Mary Wilombe, min. 74), Avell Chitundu (Siomala Mapepa, min. 85); Hellen Chanda, Rachael Kundananji y Barbra Banda.

Entrenador: Bruce Mwape.

Árbitra: La marroquí Bouchra Karboubi. Amonestó a las costarricenses Del campo, Alvarado y Benavides; y a las zambianas Tembo y B.Banda.

Goles: 0-1, min. 3: Mweemba 0-2, min. 31: B. Banda. 1-2, min. 47: Herrera. 1-3, min. 90+2: Kundananji.