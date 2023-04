Osasuna LaLiga Santander Osasuna suma un punto en Mallorca (0-0), tras jugar 25 minutos contra diez EITB MEDIA Publicado: 31/03/2023 23:07 (UTC+2) Última actualización: 01/04/2023 00:28 (UTC+2) Los hombres de Jagoba Arrasate han logrado un valioso empate, ante un rival directo, y permanecen muy cerca de la zona europea. El Mallorca se ha quedado con uno menos en el segundo tiempo, y Osasuna ha apretado en los minutos finales en busca de la victoria. Escuchar la página Escuchar la página

Lucas Torró despeja un balón, en un momento del partido de Son Moix. Foto: EFE.

Osasuna ha sumado un punto en Mallorca este viernes por la noche, en el partido que ha abierto la jornada 27 de LaLiga Santander, tras empatar a cero en Son Moix, en campo de un rival directo como es el que dirige el exentrenador rojillo Javier Aguirre. Los hombres de Jagoba Arrasate han logrado, así, un valioso punto, con el que siguen muy cerca de la zona europea; el Mallorca se ha quedado con uno menos en el segundo tiempo, a falta de 25 minutos para el final, y Osasuna ha apretado en los últimos minutos, en busca de un gol que le diera la victoria y que, a pesar del esfuerzo del conjunto navarro, no ha llegado.

Resumen del partido Mallorca-Osasuna

El poso que deja el resultado obtenido por Osasuna puede ser visto, así las cosas, desde dos perspectivas diferentes: por un lado, supone un punto meritorio, a domicilio, bien luchado, en un terreno de juego en el que varios de los primeros clasificados de la competición no lograron la victoria, cuando lo visitaron; por otro, también es cierto que el conjunto navarro ha dejado pasar una buena oportunidad de regresar al camino de la victoria, porque se han encontrado un rival que ha estado en inferioridad numérica durante un tramo del encuentro bastante prolongado.

El gol se les resiste a los jugadores de Arrasate. El logrado por Abde en la Copa, en la ida de las semifinales, ante el Athletic, es el último que han conseguido anotar, dado que, en los siguientes cuatro partidos (Celta y Villarreal en El Sadar y Valencia y Mallorca como visitante), Osasuna no ha podido marcar, lo que se traduce en que se ha quedado en dos puntos de los últimos doce en juego en LaLiga. Es la asignatura pendiente, ahora mismo, del equipo pamplonés, que tiene, por supuesto, una gran oportunidad el martes, en San Mamés, en la resolución de la eliminatoria de semifinales, para poner fin de la mejor manera posible a esa racha que le está impidiendo mirar todavía más arriba en el torneo liguero.

En la primera mitad, el Mallorca ha llevado más peligro que Osasuna, si bien el juego ha sido, en líneas generales, igualado. El equipo de Arrasate, sin varios titulares habituales en el once inicial, no ha pasado problemas en el primer tramo del encuentro, que ha transcurrido sin ocasiones de gol, pero a partir del minuto 20, en cambio, se ha encontrado con más dificultades. La habilidad y rapidez de Dani Rodríguez, la fuerza por la derecha de Maffeo y la presencia de Muriqi, que siempre resulta un quebradero de cabeza para cualquier defensa, han impulsado al equipo local, bien dirigido en el centro del campo por Ruiz de Galarreta. Así, Maffeo, en el minuto 22, Muriqi, con un cabezazo, en el 24, y el propio Muriqi, muy cerca de rematar un centro desde la izquierda de Kang-in Lee, no han estado lejos de marcar; Osasuna ha sabido resistir y ha llegado al descanso sin mayores obstáculos para mantener el empate a cero inicial.

A la segunda parte, le ha costado arrancar; parecía, tras el descanso, que a los dos equipos les faltaba algo de ritmo, de continuidad en sus jugadas. Daba la impresión de que debía suceder algo que dinamizara el juego, que pudiera hacer que Mallorca y Osasuna se lanzaran al ataque con más decisión. Es lo que ha ocurrido en el minuto 69; aprovechando un balón en largo, Rubén García ha ganado la posición a Copete, defensa del conjunto local, y ha sido claramente agarrado por el jugador mallorquinista cuando corría ya hacia la portería de Rajkovic. Diaz de Mera no lo ha dudado, y ha expulsado, con roja directa, a Copete; podría debatirse si, al ganarle la espalda, Rubén García ha cometido falta sobre su rival, pero parece justo decir que esa supuesta infracción es cuando menos discutible.

En superioridad, Osasuna ha intensificado su presión, y ha buscado más la portería del Mallorca, que, no obstante, ha acertado a defenderse con orden y solvencia. La clave del partido ha estado a punto de llegar en el minuto 89, con tres disparos consecutivos del equipo navarro, a cargo de Abde, dos veces, y Moncayola, pero el guardameta rival ha respondido de manera excelente ante dos de ellos y en el tercero el chut de Abde ha salido desviado.

Osasuna se centra ya, de este modo, en el gran reto del próximo martes, cuando puede hacer historia volviendo a la final de la Copa 18 años después de jugarla por última vez. El Athletic, que tendrá que remontar el resultado de la ida si quiere evitarlo, espera en Bilbao al conjunto rojillo.

Ficha técnica

0-Mallorca: Rajkovic; Maffeo, Gío González, Raíllo, Copete, Jaume Costa; Babá, Ruiz de Galarreta, Dani Rodríguez (Antonio Sánchez, min. 82); Kang In Lee (Matija Nastasic, min. 75); Muriqi (Kadewere, min. 75).

0-Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal (Diego Moreno, min. 86), Juan Cruz, Unai García, Aridane; Pablo Ibáñez (Abdé, min. 76), Torró (Jon Moncayola, min. 67), Aimar Oroz (Moi Gómez, min. 67); Rubén García (Kike García, min. 86), Budimir, Kike Barja.

Árbitro: Díaz de Mera (Comité Castellano-Manchego). Expulsó a José Copete con tarjeta roja directa (min. 70). Amonestó a Babá (min. 29), Ruiz de Galarreta (min. 36), Giovanni González (min. 45), Kang In Lee (min. 71), Raíllo (min.73), Ángel Rodríguez (min. 73 en el banquillo), Jaume Costa (min. 94) del Mallorca, y a Nacho Vidal (min. 33) y Ante Budimir (min. 92), de Osasuna.