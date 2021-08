01/08/2021 18:27 Otros deportes Tokio 2020 El jugador de hockey 'Chefo' Basterra dice adiós a los Juegos con un diploma olímpico EITB MEDIA Cae ante Bélgica, campeona del mundo, en cuartos de final por 1-3. Escuchar la página Escuchar la página

El combinado de Chefo Basterra se despide de los Juegos de Tokio en cuartos de final. España ha tratado de tú a tú a Bélgica pero el pase a semifinales se ha vendido caro en este Oi Stadium.



Después de dos derrotas, una victoria y dos empates, el conjunto de Chefo Basterra obtuvo el pase a cuartos dejando el luminoso en tablas ante Australia en el último minuto, y hoy los nervios también han estado a flor de piel en el partido disputado contra Bélgica.

El gol de David Alegre en el minuto 26 ha puesto por delante a los hombres de Fred Soyed aunque después han contestado los belgas contundentemente mediante los penalty-corner materializados por Hendrickx y Tom Alain Boom en los minutos 38, 41 y 57.



"La cabeza alta porque hemos jugado un buen torneo. Te quedas con la espina por este partido, pero son los mejores y si perdonas al final te la acaban clavando. El cruce era muy complicado. Lo hemos dado todo pero cualquier partido te deja fuera y no haiy más tu tía" ha declarado Basterra al equipo de comunicación de Basque Team desplazado a Tokio.



El combinado de Chefo Basterra ansíaba meterse en la pelea por las medallas tras haber firmado un quinto puesto en los Juegos de Río, que les supuso un diploma olímpico. Chefo Basterra, sin embargo, no estuvo en aquella cita. Los de Tokio son sus primeros Juegos. El vizcaíno ha sido convocado para el mayor evento deportivo mundial tras ser el máximo goleador de la Liga regular y también el MVP de la Final Four.

"He aprendido mucho"



"Estoy contento, creo que he venido a disfrutar la experiencia y lo he hecho. Es complicado, con gente que lleva muchos años. Lo valoro de forma positiva, he aprendido mucho y esta experiencia espero que se repita en un futuro" ha asegurado Basterra.



Tal y como ha comentado el jugador David Alegre, el partido de hoy ha supuesto el fin de una generación de jugadores que han estado 20 años en la élite, "ya es hora de que demos un paso a un lado y cojan experiencia". Han admitido que comienza una nueva etapa y en ella Chefo Basterra parece que tendrá mucho que decir. El de Getxo ya tiene en mente los Juegos de París 2024 y vuelve a casa con un diploma.