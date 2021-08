07/08/2021 10:55 Otros deportes Tokio 2020 Elena Loyo, 29ª en la maratón con su mejor marca de la temporada EITB MEDIA Ha entrado en meta a 7:18 de la vencedora, la keniana Jepchirchir, en un día con mucho calor y una humedad del 80 %. Escuchar la página Escuchar la página

La atleta keniana Peres Jepchirchir se proclamó campeona olímpica de maratón este sábado en los Juegos de Tokyo 2020, una carrera en Sapporo que tuvo bajo control para encabezar el doblete de Kenia seguida por Brigid Kosgei, mientras alavesa Elena Loyo ha sido vigésimo novena a 7:18 de la vencedora.

Con mucho público en las calles de Sapporo para hacer más llevadera la dureza de la maratón, la prueba se ha convertido pronto en un selecto club en busca de las medallas. Ayer a última hora se adelantó salida, a las 6 de la mañana, pero la temperatura se ha acercado a los 30ºC y la humedad ha rondado el 80 %.

Sin embargo, nada de eso ha sido un obstáculo para que la atleta de Basque Team Elena Loyo haya cumplido su sueño, debutar en la prueba olímpica de los 42.195 y hacerlo además con un magnífico trabajo. La alavesa ha terminado vigesimo novena, a 7:18 de la vencedora, la keniana Peres Jepchirchir. Loyo ha sido la mejor atleta a nivel estatal y la décima a nivel europeo.

"La verdad es que en carrera ha habido momentos súper duros porque había zonas en las que pegaba el sol y se hacía insoportable. El cuerpo te decía, párate aquí mismo, ya. Pero la verdad es que he ido superándolo porque luego había alguna sombra y me daba para recuperar. Muy bien porque he ido de menos a más, eso también me animaba, y el ser consciente de que estás en una maratón olímpica, empujaba a un resultado que hubiera firmado antes de salir. Hubiera firmado el hacerlo así, la marca tampoco ha sido mala a pesar de las condiciones y el puesto yo creo que es muy bueno" ha comentado Loyo al acabar la prueba al equipo de Basque Team desplazado a Japón.

"Es para estar satisfecha"



Pese a las condiciones que se han dado en Sapporo la alavesa ha firmado su mejor marca de la temporada (2:34:38), dentro del 'Top 30' y con un gran tramo final."Yo creo que el tiempo está muy bien. Yo suelo ser muy insatisfecha siempre con mis resultados, pero creo que esto lo analizo y está muy bien. Creo que he dado un paso bueno pese a que en algunos momentos te puede un poco el miedo porque la gente espera a veces mucho de ti y tú no sabes lo que vas a dar. Creo que está muy bien, he hecho décima europea, y creo que es para estar satisfecha, la verdad. Teniendo en cuenta de dónde vengo es, como mínimo para estar un poco satisfecha" ha confesado.