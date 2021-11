10/11/2021 17:20 Otros deportes Medidas Recomendaciones y normas contra la covid-19 en la Behobia-San Sebastián EITB Media La carrera tendrá lugar este domingo 14 de noviembre. La organización ha enumerado las normas que deben cumplir los participantes para evitar contagios del coronavirus. Escuchar la página Escuchar la página

Chakib Lachgar, ganador en 2019 de la categoría masculina. Foto: EFE

Este domingo 14 de noviembre tendrá lugar la Behobia-San Sebastián. La organización de la carrera ha enumerado una serie de normas y recomendaciones contra la covid-19.

Uso de la mascarilla

- Obligatorio el uso de mascarilla en los grupos (cajones) de salida hasta pasar el Arco de Salida.

- Durante la carrera, se correrá sin mascarilla, pero habrá que conservar la mascarilla.

- Obligatorio el uso de la mascarilla una vez superada la meta y hasta recibir la bolsa individual de avituallamiento final.

*En caso de pérdida o rotura de la mascarilla, la organización dispondrá de mascarillas.

Reducción de la densidad de la carrera

- Se ha reducido la inscripción un 25% manteniendo las estructuras o dimensiones habituales (transportes, WCs, avituallamientos…) y se ha alargado 15 minutos el horario de salidas para disminuir la densidad en todos los puntos de la carrera.

Limitación de puntos de congregación y contacto

- Feria: En lugar de Feria, se organizará un Punto de Recogida de dorsal y camisetas en el Estadio Reale Arena - Real Sociedad.

- Consigna previa: Para evitar al máximo aglomeraciones en la consigna de salida se recomienda el uso de las consignas previas a la salida (Punto de Recogida Reale Arena - Real Sociedad viernes 12 y sábado 13) y Plaza de Gipuzkoa desde las 7:30h el día de la carrera.

- Salida: Se recomienda acceder a la zona de salida NO antes de 45 minutos previos a la hora establecida a cada grupo. Si el día es frío y lluvioso se recomienda reducirlo aún más. Como es habitual, la zona de salida no estará vallada y habrá libertad de acceder a la recta de salida a la hora de nuestra salida o más tarde. Pero NO antes. Se descalificará a quien toma la salida antes de tiempo.

- Avituallamientos recorrido: Siguiendo las recomendaciones sanitarias, se han suprimido los avituallamientos sólidos. Se mantienen en cantidad y dimensiones los de agua e isotónico.

- Meta: Es muy importante abandonar la zona de meta lo antes posible. La medalla se entregará dentro de la bolsa de avituallamiento que portará más productos de los habituales.

- Carpas de recuperación tras zona de Meta (masajes, avituallamiento extra): Son lugares en los que no se consigue un buen flujo y se producen aglomeraciones en un espacio cerrado por lo que, siguiendo las recomendaciones sanitarias, se han suprimido.

(Fuente: Behobia-San Sebastián)