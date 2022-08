Otros deportes SURF Ariane Ochoa, subcampeona del Rip Curl Pro Anglet BASQUE TEAM | EITB MEDIA Publicado: 27/08/2022 14:01 (UTC+2) Última actualización: 27/08/2022 14:26 (UTC+2) La surfista de Basque Team solo ha sido superada por Yolanda Hopkins en el campeonato correspondiente al circuito WQS. Escuchar la página Escuchar la página

Ariane Ochoa en el Rip Curl Pro Anglet. Foto: Basque Team

Euskaraz irakurri: Ariane Ochoa, Rip Curl Pro Angleteko txapeldunordea

Ariane Ochoa entró en liza en la ronda de las mejores 32, habiéndose disputado otras dos rondas previas que la vizcaína no tuvo que realizar. En dicha ronda se enfrentó a las surfistas de Urruña Ainhoa y Sara Leiceaga y a la alemana Rachel Presti. Ochoa avanzó como primera de la manga, con una puntuación de 11.77 junto a Ainhoa, que acumuló 10.50.

En la ronda de las mejores 16, Ochoa se midió con la potente armada portuguesa. Sin embargo, las lusas, que se encuentran en un momento fabuloso en el surf internacional, no pudieron parar a la deportista de Basque Team, quien avanzó a la siguiente fase siendo nuevamente la mejor de la manga. Ariane obtuvo una puntuación final de 10.57 para terminar por delante de Carolina Mendes, Teresa Bonvalot y Gabriela Dinis.

En los cuartos de final le tocó en suerte otra contrincante portuguesa: Mafalda Lopes. Ariane, mostrando un surf sólido, consiguió dos mejores olas de 6.33 y 6.17 para sumar una puntuación total de 12.50 que le dio claramente el pase a semifinales, por el 8.24 obtenido por Lopes.

En semifinales le esperaba una rival complicada: Anat Lelior. Ariane, lejos de amilanarse por la rival que tenía delante, ha disputado la manga jugando muy bien sus cartas y colocándose por delante desde el principio. Una ola de 4.67, seguida de otra de 6.33 al comienzo del tiempo reglamentario, ha sido suficiente para llevarse el pase a la final.

La oferta de olas en la final no ha sido muy boyante, entonces tanto Ariane Ochoa como la portuguesa Yolanda Hopkins se han tenido que centrar a fondo en la elección de las mismas para sacar el máximo provecho a una mar poco generosa. Yolanda Hopkins se ha colocado por delante con una ola de 3.17 y otra 6.17 y aunque Ariane le ha contestado con un 3.50 y un 2.20, no ha sido suficiente. A falta de cinco minutos la vizcaína ha surfeado una ola puntuada con un 3.87 y se ha acercado en el marcador. Seguidamente ha cerrado su actuación con otras de 3.53 y 5.37 pero no ha podido variar el sino de la final. Yolanda Hopkins ha ganado el Pro Anglet con una puntuación de 11.17 y el segundo lugar ha correspondido a Ariane Ochoa con 9.24 puntos.