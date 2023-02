Jon Rahm recupera el número uno mundial tras ganar el Genesis Invitational

Euskaraz irakurri: Jon Rahmek munduko sailkapeneko lehen postua berreskuratu du Genesis Invitational txapelketa irabazita

El golfista de Barrika Jon Rahm se llevó este domingo la victoria en el Genesis Invitational de Pacific Palisades (California, EE.UU.) y recuperó de esta forma el número uno del ranking mundial.

Rahm llegó a la última ronda del torneo californiano con tres golpes de ventaja sobre el estadounidense Max Homa y acabó su participación con -17 en total (-2 el domingo) mientras que su perseguidor se quedó en -15 acumulado (-3 en la cuarta ronda).

Con su tercer torneo conquistado en un comienzo de 2023 magnífico, Rahm, que era tercero del ranking mundial esta semana, adelantó al estadounidense Scottie Scheffler (primero) y al norirlandés Rory McIlroy (segundo) para colocarse al frente de la clasificación mundial por primera vez desde marzo de 2022.

Su victoria en el Genesis Invitational se une a las que ya había conseguido en el Sentry Tournament of Champions y en The American Express este año para consolidarse como el golfista más en forma del planeta en 2023.

Rahm no lo tuvo fácil en el último día del Genesis Invitational ya que Homa le puso las cosas complicadas y llegó a recortar los tres golpes de diferencia que había conseguido el sábado el vasco.

Racking up win No. 10 at Riviera ¿ pic.twitter.com/iiIEB16QHo