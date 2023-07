Otros deportes ATLETISMO Asier Martínez da por finalizada la presente temporada A. A. | EITB MEDIA Publicado: 27/07/2023 15:44 (UTC+2) Última actualización: 27/07/2023 15:50 (UTC+2) De esta manera, el atleta navarro no participará en el Campeonato del Mundo que se disputará en agosto en Budapest. Escuchar la página Escuchar la página

Asier Martínez, en la prueba de 110 metros valla. Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Asier Martinezek agur esan dio aurtengo denboraldiari

El atleta navarro Asier Martínez, que actúa en la prueba de 110 metros vallas, ha decidido renunciar a competir más esta temporada. Así, lo dado a conocer en un comunicado publicado este jueves en sus redes sociales.

" Con rabia y tristeza me despido de la presente temporad a", se puede leer en la citada nota. " En un año donde no he parado de intentarlo, no puedo reprocharme nada a mí mismo ", añade el deportista de Zizur. De hecho, ha pasado gran parte del invierno lesionado, lo que, entre otras cosas, le impidió participar en el europeo de pista cubierta de Estambul a principios de marzo.

Ahora, a las puertas del Campeonato de España que se disputa este fin de semana y a poco menos de un mes de que llegue el Campeonato de Europa que tendrá lugar del 19 al 27 de agosto en Budapest (Hungría), ha anunciado que da por finalizada la presente temporada.

Tras un año 2022 muy próspero, en el que ganó el Campeonato de Europa en Múnich y se hizo con el bronce en el Mundial de Oregón (Estados Unidos), Martínez ha decidido dar por terminada una temporada 2023 llena de problemas para centrarse en el año 2024 en el que se disputarán los Juegos Olímpicos de París. De hecho, como cierre de su comunicado lanza un mensaje de optimismo en euskera: "Hoberena, beste behin, iristear dago" ("Lo mejor, una vez más, está por llegar").