Asier Nieto no seguirá jugando en el Bidasoa Irun la próxima temporada

El jugador del Bidasoa Irun Asier Nieto dejará el equipo la próxima temporada, tal y como ha detallado el club en una nota difundida este lunes. El de Etxebarri se marchará de la disciplina irundarra para probar una nueva experiencia fuera de la Liga Asobal.

Ambas partes se muestran "muy agradecidas" por la andadura de estos tres años, además de asegurar que todavía quedan "meses por delante" para seguir trabajando. Nieto también ha explicado que "jugar fuera siempre había estado en sus pensamientos", aunque no ha detallado cuál será su destino.

“Quiero comunicar que la temporada que viene no seguiré en el Bidasoa. No quiero que esto coja aire de despedida, porque me quedan muchos meses en el club, y creo que meses muy bonitos todavía”.



