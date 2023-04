Manomanista Cuartos de final Ezkurdia podrá jugar el domingo ante Jaka, en Eibar, en el inicio de la liguilla de cuartos del Manomanista EITB MEDIA Publicado: 13/04/2023 18:33 (UTC+2) Última actualización: 13/04/2023 19:17 (UTC+2) El delantero de Arbizu ha realizado un entrenamiento, este jueves, con Egiguren V, y ha comprobado que su lesión en el isquio ha evolucionado de manera favorable: "Estoy preparado para dejar todo en la cancha", ha dicho el actual subcampeón. Escuchar la página Escuchar la página

Joseba Ezkurdia ha confirmado que jugará el domingo en Eibar, ante Jaka.

Joseba Ezkurdia podrá jugar este domingo ante Erik Jaka, en el frontón Astelena, en Eibar, en el inicio de la liguilla de cuartos de final del Campeonato Manomanista, según ha informado Aspe este jueves. El delantero de Arbizu ha realizado un entrenamiento, con Egiguren V, y ha comprobado que su lesión en el isquio ha evolucionado de manera favorable: "Estoy preparado para dejar todo en la cancha", ha pecisado el actual subcampeón.

"Estoy contento", ha dicho Ezkurdia, tras la sesión de trabajo: "He hecho todos los ejercicios que me ha recomendado el fisioterapeuta. Cuando he empezado a entrenar, al principio, he sentido un poco de miedo, y he tenido precaución; pero, después de un rato, no he sentido nada en el isquio. Me he sentido cómodo", ha señalado el pelotari de Arbizu.

"Hay cosas que mejorar", ha precisado, "pero lo importante es que no he sentido nada malo. Hasta el domingo, tengo un par de días, para quitar esas dudas que se crean. Estoy contento con el entrenamiento que he hecho, y preparado para dejar todo en la cancha" ante Jaka, campeón del Manomanista en 2020, ha explicado Ezkurdia.