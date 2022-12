Campeonato de Parejas Lesionado Jokin Altuna también causará baja en la 2ª jornada del Campeonato de Parejas EITB Media Publicado: 03/12/2022 13:32 (UTC+1) Última actualización: 03/12/2022 13:32 (UTC+1) El pelotari de Amezketa no se ha recuperado de la lesión que sufre en su mano derecha y no jugará el partido del martes 6 de diciembre en el Beoitibar. Su sustito será Elezkano II, que volverá a formar pareja con Tolosa. Sus rivales serán Peio Etxeberria y Rezusta. Escuchar la página Escuchar la página

Jokin Altuna, durante la final del Cuatro y Medio 2022. Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Jokin Altunak ez du jokatuko Binakako Txapelketako bigarren jardunaldiko partida

Jokin Altuna no jugará el partido de la segunda jornada del Campeonato de Parejas, según anunció la empresa Aspe este sábado 3 de diciembre. El pelotari de Amezketa, que ya causó baja en la primera jornada, no se ha recuperado de la lesión que sufre en su mano derecha, por lo que vuelve a no estar disponible.

Danel Elezkano volverá a sustituir a Altuna III como ya lo hizo en la primera jornada. Elezkano II formará pareja con Xabier Tolosa y el martes 6 de diciembre se enfrentarán a Peio Etxeberria y Beñat Rezusta en el Beotibar (Tolosa). Ambas parejas buscarán su primera victoria en el campeonato.

Elezkano II y Tolosa perdieron contra Elordi y Zabaleta (22-7) el 30 de noviembre, y tratarán de resarcirse el próximo martes.