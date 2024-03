Campeonato de Parejas Semifinales Peio Etxeberria no jugará el sábado en el Labrit, y será sustituido por Zabala EITB MEDIA Publicado: 14/03/2024 20:10 (UTC+1) Última actualización: 14/03/2024 20:14 (UTC+1) De esta forma, Jaka y Eskiroz, que sustituye a Mariezkurrena, se enfrentarán a Zabala y Zabaleta, en la tercera y última jornada de la liguilla de semifinales. El pelotari de Zenotz, que ya está clasificado, junto a Zabaleta, para la final, tiene dañada su mano derecha. Escuchar la página Escuchar la página

Javier Zabala será el sustituto de Peio Etxeberria. Foto: Aspe. Whatsapp

Peio Etxeberria no jugará el sábado en Pamplona, en el Labrit, en la tercera y última jornada de la liguilla de semifinales del Campeonato de Parejas de 2024, tal y como ha anunciado Aspe este jueves. El pelotari de Zenotz, que tiene dañada su mano derecha, será sustituido por Javier Zabala, en un partido en el que no hay nada en juego a nivel clasificatorio, dado que la pareja formada por Peio Etxeberria y José Javier Zabaleta ya está clasificada para la final del día 31, en tanto que la pareja que forman Erik Jaka y Jon Mariezkurrena no cuenta con opciones de clasificarse para la gran cita del Navarra Arena.

Es, de hecho, la segunda baja que se registra para este partido, dado que tampoco Jon Mariezkurrena tampoco saltará a la cancha; Iosu Eskiroz ocupará su lugar. De esta forma, los y las espectadoras que se acerquen al Labrit podrán asistir al encuentro entre Jaka-Eskiroz y Zabala-Zabaleta.

Javier Zabala va a jugar por quinta vez en este Campeonato de Parejas. En las cuatro anteriores, como sustituto de Jokin Altuna, en tres ocasiones, y del propio Peio Etxeberria, en una, el pelotari de Nájera logró obtener la victoria, junto a su compañero en la zaga.