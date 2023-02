Pelota CESTA PUNTA El Ezkurdi de Durango acogerá el Winter Series femenino los próximos tres lunes A. A. | EITB MEDIA Publicado: 23/02/2023 12:35 (UTC+1) Última actualización: 23/02/2023 13:37 (UTC+1) Cuatro parejas competirán por la txapela durante tres jornadas, entre el 27 de febrero y el 13 de marzo. Además, los cuatro mejores puntistas del Winter Series de Gernika disputarán una Final Four individual. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri: Emakumezkoen Winter Series txapelketa, Durangoko Ezkurdin, hiru astez

Este jueves se ha presentado el torneo Winter Series femenino de cesta punta, en un que acto ha tenido lugar en el frontón Ezkurdi de Durango, plaza que acogerá la competición.

Así, tras su reinauguración de enero, el Ezkurdi volverá a abrir sus puertas " con motivo de una competición de alto nivel ". La marca Winter Series se ha convertido en una " referencia para la cesta punta " y una vez finalizado el campeonato masculino que se disputa en el frontón Jai Alai de Gernika, se dará paso por primera a un Winter Series femenino.

Según han explicado los organizadores de esta nueva iniciativa, el torneo se pondrá en marcha el próximo lunes 27 de febrero con cuatro parejas femeninas, y constará de tres jornadas, que se disputarán el 27 de febrero, 6 de marzo y 13 de marzo. De esta forma, habrá dos semifinales y una final.

Durante la presentación se ha querido poner el foco especialmente en la edad de las pelotaris participantes, ya que todas las puntistas que actuarán en Durango son muy jóvenes. La mayor de ellas es la mutrikuarra Eneritz Lizardi con tan solo tiene 18 años. Por su parte, las más jóvenes del torneo son Erika Mugartegi, de Markina-Xemein y Frida Watkins, de Zumaia, que pronto cumplirán 15 años. Las cinco puntistas restantes (Maite Ortiz de Mendibil, Maialen Aldazabal, Helena Barrenetxea, Arai Lejardi e Ihart Arakistain) se encuentra en esa horquilla de edad.

Pese a que la cesta punta femenina " no es algo nuevo", hasta hace poco las mujeres pelotaris " no tenían otra opción que competir junto a los hombres ", han explicado los promotores de la iniciativa. " Eran pocas las puntistas que había y no existían competiciones femeninas ". Sin embargo, " en los últimos años se ha dado un paso muy importante gracias a la labor de las escuelas de cesta y por primera vez se están organizando competiciones femeninas ".

UNA PELOTARI DE DURANGO EN LA ALTA COMPETICIÓN.

La durangarra Helena Barrenetxea será una de las protagonistas de esta primera edición femenina del Winter Series. En enero tomó parte en la reinauguración del frontón de su pueblo y ahora competirá formando dupla con Eneritz Lizardi. Las otras parejas estarán configuradas de la siguiente manera: Maite-Maialen, Arakistain-Frida y Erika-Arai.

FINAL FOUR MASCULINO

En cada festival se disputarán dos encuentros, ya que además del partido femenino también habrá partidos individuales masculinos. En esos duelos individuales participarán cuatro puntistas que han sido protagonistas en el recién finalizado Winter Series de Gernika: Imanol López (campeón), Xabi Barandika (subcampeón), Aritz Erkiaga (campeón del año pasado) y Johan Sorozabal (debutante en el campeonato).

Primeramente se jugará el duelo del campeonato femenino, y después el individual masculino. EITB retransmitirá todos los encuentros, a partir de las 22:30.

CALENDARIO DEL CAMPEONATO

Lunes, 27 de febrero (19:00)

Maite-Maialen vs. Arakistain-Frida

Barandika vs. Johan

------------------------------------------------------

Lunes, 6 de marzo (19:00)

Erika-Arai vs. Helena-Eneritz

Erkiaga vs. Lopez

------------------------------------------------------

Lunes, 13 de marzo (19:00)

Finales