Danel Elezkano deja la pelota EITB Media Publicado: 16/10/2024 12:10 (UTC+2) Última actualización: 16/10/2024 12:10 (UTC+2) Elezkano II ha decidido retirase debido a las lesiones y los problemas físicos que arrastra. El doble campeón del Parejas (2019 y 2021) ha anunciado que no podrá volver a jugar a pelota ni como profesional, ni a un nivel inferior. Danel Elezkano. Foto: EITB Media

Euskaraz irakurri: Danel Elezkanok esku pilota utzi du

Danel Elezkano deja la pelota a mano. El de Zaratamo (Bizkaia) ha anunciado en sus redes sociales que no puede seguir jugando debido a problemas físicos y lesiones. Por lo tanto, el doble campeón del Parejas, ganador en 2019 y 2021, se retira con 30 años.

"Me dirijo a ustedes para comunicarles que tengo que dejar la pelota por motivos de salud. No podré jugar más, ni en profesionales, ni de otra manera", ha informado Daniel en un comunicado publicado en sus redes sociales.

El vizcaíno deja la pelota debido a problemas físicos y lesiones, aconsejado por los médicos: "Este último año ha sido largo y ha sido un infierno para mí. He sufrido muchísimo. He pasado meses de médico en médico, por varias lesiones y dolencias que tengo en el cuerpo, y sin poder encontrar la solución que a mí mismo me hubiera gustado ".

Elezkano II ha añadido que las lesiones le han afectado tanto en el ámbito profesional como en el personal. Además de dolor de espalda, le diagnosticaron braquialgia en el brazo derecho. Estuvo sin jugar desde finales de diciembre de 2023 hasta abril de 2024.

Danel añade que las expectativas de los médicos se han cumplido: "He visitado a los mejores especialistas y todos me han advertido de que el esfuerzo por jugar un solo partido más es demasiado riesgo para mi salud. Eso ha facilitado tomar una de las decisiones más difíciles (dejar la pelota) de mi vida".

Danel Elezkano tiene dos grandes txapelas en el palmarés: el Campeonato de Parejas 2019 que ganó junto a Rezusta y el Campeonato de Parejas 2021 ganado junto a Zabaleta.