Pelota Cesta punta Los partidos Erkiaga-Ibarluzea vs. Urrutia-Basque y Johan-Lekerika vs. Olharan-Zabala, hoy en eitb.eus y ETB1 EITB Media Publicado: 30/12/2024 09:31 (UTC+1) Última actualización: 30/12/2024 09:31 (UTC+1) Las Eusko Label Winter Series despiden a fase de grupo este 30 de diciembre con la disputa de dos encuentros del grupo B. Ambos partidos se podrán ver en eitb.eus y ETB1 a partir de las 21:45 horas.

Euskaraz irakurri: Erkiaga-Ibarluzea vs Urrutia-Basque eta Johan-Lekerika vs Olharan-Zabala, gaur, eitb.eus-en eta ETB1en

Las Eusko Label Winter Series 2024-2025 pondrán fin a la fase de grupos, hoy, 30 de diciembre. La décima jornada será especial, ya que la cesta punta dirá adiós al 2024 y también se disputarán dos partidos.

El frontón Jai Alai de Gernika-Lumo acogerá los partidos Erkiaga-Ibarluzea vs. Urrutia-Basque y Johan-Lekerika vs. Olharan-Zabala. Ambos encuentros se emitirán en eitb.eus y ETB1, a las 21:45 horas.

Erkiaga-Ibarluzea y Urrutia-Basque tendrán en juego el liderato del grupo B. Erkiaga e Ibarluzea suman 8 puntos, mientras que Urrutia y Basque suman 7 puntos. Ambos están clasificados para la liguilla de las semifinales, pero aspiran a lograr la primera plaza del grupo.

Por su parte, Johan-Lekerika y Olharan-Zabala no tienen opciones de seguir adelante, están eliminados. Sin embargo, ambas parejas aspiran a no ser colistas del grupo B. Johan y Lekerika sólo han acumulado un punto hasta el momento, mientras que Olharan y Zabala no han sumado ningún punto.