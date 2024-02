Calendario: el camino hacia las elecciones al Parlamento Vasco

Autonómicas Vascas 2024 -

Elecciones 21A

El próximo martes, 27 de febrero, se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco el decreto de disolución del Parlamento Vasco y convocatoria de las elecciones. La Junta Electoral se constituirá el 1 de marzo. La campaña electoral comenzará el 5 de abril y concluirá el 19.

EITB Media

publicado: 22/02/2024 19:29 (UTC+1)

última actualización: 22/02/2024 19:29 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Egutegia: Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetarako bidea

Las elecciones al Parlamento Vasco se celebrarán el 21 de abril. Este calendario no supone ningún adelanto, aunque las anteriores fueran el 12 de julio de 2020, puesto que el lehendakari Iñigo Urkullu las había convocado también para abril, pero no pudieron celebrarse por el confinamiento de la pandemia. Por otro lado, es la primera vez en tres lustros que las elecciones de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) no coinciden con las gallegas.

Este es el camino hacia las urnas:

- 27 de febrero: Publicación en el Boletín Oficial del País Vasco del decreto de disolución del Parlamento Vasco y convocatoria de las elecciones.

- 1 de marzo: Constitución de la Junta Electoral

- 13-18 de marzo: Plazo para que las fuerzas políticas presenten sus candidaturas

- 26 de marzo: Proclamación oficial de las candidaturas

- 5 de abril: Inicio de la campaña electoral

- 19 de abril: Fin de la campaña electoral

- 20 de abril: Jornada de reflexión

- 21 de abril: Elecciones autonómicas en la CAV