Elecciones Municipales y Forales Precampaña Domaica recorrerá los barrios de Vitoria-Gasteiz para incorporar las propuestas de los vecinos a su programa Agencias | EITB Media Publicado: 11/03/2023 13:48 (UTC+1) Última actualización: 11/03/2023 13:48 (UTC+1) La candidata del PP a la alcaldía de la capital alavesa ha explicado que va a llevar a cabo esta iniciativa con el objetivo de "estar más cerca de las necesidades reales de los ciudadanos". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

La candidata del PP a la alcaldía de Vitoria-Gasteiz, en una imagen de archivo. Foto: @DomaicaAinhoa Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Domaicak Gasteizko auzoak zeharkatuko ditu, bizilagunen proposamenak jaso eta bere programan sartzeko

La candidata del PP a la alcaldía de Vitoria-Gasteiz, Ainhoa Domaica, ha anunciado este sábado que recorrerá los barrios de Vitoria-Gasteiz para presentarse a los vecinos, hablar con ellos y recoger "ideas y propuestas" para incorporarlas al programa electoral del PP a las elecciones del 28 de mayo.

Domaica ha explicado que va a llevar a cabo esta iniciativa "novedosa, a pie de calle" con el objetivo de "estar más cerca de las necesidades reales de los ciudadanos", ya que quiere "acercarse a los vecinos de Vitoria, para escucharles en primera persona y hablar sobre el mejor proyecto de futuro para la ciudad".

En este sentido, la candidata del PP ha subrayado que ha encontrado entre la ciudadanía "ganas de cambio" y espera "contar con todos para seguir construyendo el mejor proyecto para Vitoria". "Estar encerrada en un despacho no me va, me gustan las personas y escuchar a la gente porque tienen tantas cosas que aportar", ha insistido.

Para Domaica "el cambio es posible" y ha asegurado que el PP "es la única alternativa real en este momento".