Elecciones Municipales y Forales PRECAMPAÑA PNV dice que va a "tirar a tope" de Euskadi para que se pueda "vivir bien", con "dignidad" AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 12/03/2023 13:37 (UTC+1) Última actualización: 12/03/2023 13:37 (UTC+1) Andoni Ortuzar ha participado en un acto en la localidad vizcaína de Santurtzi, donde el PNV ha presentado a sus candidatos a las Alcaldías de las comarcas de Margen Izquierda y Zona Minera en las elecciones del próximo 28 de mayo.

Andoni Ortuzar hoy en Santurtzi. Captura de imagen de un vídeo de EITB Media.

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado, que su partido va a "tirar a tope" de Euskadi en "un liderazgo compartido" con la sociedad para lograr "un futuro bueno y que va a hacer que la nación vasca sea cada vez más libre". En este sentido, ha subrayado que el PNV es "abertzale", pero considera que, "para que Euskadi sea libre, lo primero que hace falta es que hombres y mujeres vascos sean libres", para lo que "hay que vivir bien", con "dignidad".

Ortuzar se ha pronunciado de esta manera en un acto en la localidad vizcaína de Santurtzi, donde el PNV ha presentado a sus candidatos a las Alcaldías de las comarcas de Margen Izquierda y Zona Minera en las elecciones del próximo 28 de mayo y en el que, ha intervenido, además del propio Ortuzar, la candidata a diputada general de Bizkaia, Elisabete Etxanobe.

El presidente del PNV ha expresado, en su intervención, el compromiso de su partido con estas dos comarcas, que "han sido el motor de Euskadi y tienen que volver a serlo". De este modo, ha afirmado que aspira a que vuelvan a "ser lo que fueron y más".

Ortuzar ha animado a sus candidatos a "no perder contacto con la calle" y "dar la pelea ideológica" sin "achantarse" porque "digan que somos el poder", según ha indicado, "cuatro progres de boquilla que luego no tienen votos". Asimismo, ha asegurado que su partido no se va a "contagiar del ruido político" ni por "la manera extravagante de hacer política que hay ahora".