PRECAMPAÑA Ortuzar ve un posible "cisma" en la izquierda abertzale por la "división" en sus sectores juveniles AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 01/04/2023 14:09 (UTC+2) Última actualización: 01/04/2023 14:09 (UTC+2) Acusa a la coalición soberanista de estar inmersa en una "operación de blanqueo" y tratar de evitar "meterse en ningún charco, por si les salpica y se manchan".

Andoni Ortuzar hoy en Laguardia. Foto: EITB Media

Euskaraz irakurri: Ortuzarrek "haustura" aurreikusten du EH Bildun, gazteen artean dagoen bereizketarengatik

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha reivindicado este sábado, con motivo del 'EGI Eguna' celebrado en Laguardia, la labor que desarrollan las juventudes 'jeltzales' frente al "cisma" al que ve abocada la izquierda abertzale por la "división" entre distintas organizaciones juveniles como GKS y Ernai.

Ortuzar ha dicho que GKS y otros colectivos juveniles de la izquierda abertzale "se pegan por las 'txosnas' y el dinero que se saca de ellas, por los espacios festivos, por el espacio sindical estudiantil, por su ya de por sí opresivo y sectarizado mundo cultural". Todo ello "para intentar monopolizar, como siempre han querido, el concepto y la representación de la juventud vasca".

Sobre que las encuestas digan que el M28 "es cosa de dos", Ortuzar ha dicho que el PNV "no va a rehuir el debate" con EH Bildu, pese a que esta formación "anda con perfil bajo" y "no quiere tener que posicionarse", dado que está inmersa en una "operación de blanqueo" y trata de evitar "meterse en ningún charco, por si les salpica y se manchan". "Ya habéis visto lo que les ha pasado, por ejemplo, con los proyectos de parques eólicos. Llevan cuarenta años oponiéndose a todo; y han acostumbrado a su gente a decir a todo que no. Y ahora que a ellos les gustaría decir que sí [a ciertos proyectos eólicos] su gente les sale respondona y las pintadas ya van contra ellos", ha manifestado.

Por su parte, el candidato a la Alcaldía de Asparrena y cabeza de lista de la candidatura foral del PNV para Tierras Esparsas, Joseba Díez Antxustegi, ha recordado, que el PNV ha impulsado la 'Estrategia de Emancipación Juvenil 2030' con el objetivo de reducir la edad de emancipación a los 28 años, y el 'Plan de Choque Juvenil para la Creación de Empleo'. "Todo esto no lo hemos hecho porque el PNV sea un partido muy comprometido con los jóvenes; lo hemos hecho porque es un partido formado por jóvenes", ha señalado.