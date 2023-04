Elecciones Municipales y Forales PRECAMPAÑA EH Bildu promete dejar de lado las políticas que "conllevan el desmantelamiento" de Osakidetza agencias | eitb media Publicado: 29/04/2023 13:13 (UTC+2) Última actualización: 29/04/2023 13:30 (UTC+2) El candidato general de Bizkaia, Iker Casanova, ha advertido de que Osakidetza ha pasado de ser considerada "la joya de la corona a un problema" y "no es casual". Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri: EH Bilduk Osakidetza "desegitea" dakarten politikak baztertzeko konpromisoa hartu du

El candidato de EH Bildu a diputado general de Bizkaia, Iker Casanova, ha denunciado "la pérdida de calidad del servicio que presta Osakidetza" y se ha comprometido a trabajar para dejar de lado las públicas que "conllevan el desmantelamiento" del Servicio Vasco de Salud y "la degradación general de los servicios públicos".

En declaraciones a los medios de comunicación ante el Hospital de Cruces en Barakaldo, Casanova ha denunciado que la situación que atraviesa Osakidetza "está afectando directamente a las personas usuarias y al personal sanitario de la sanidad pública vasca" y "todos lo estamos comprobando en nuestras carnes".

En ese sentido, ha señalado que la Atención Primaria está "saturada y superada, nos cuesta concertar una cita presencial con nuestro médico de cabecera, las listas de espera de las especialidades no para de crecer y nuestros médicos y enfermeras no llegan a hacer su trabajo por estar sobrepasados".

Tras denunciar que a los profesionales sanitarios "se les ningunea", por lo que "optan por salir de Osakidetza a la primera oportunidad que se les presenta", Casanova ha considerado "más que evidente la pérdida de calidad del servicio que presta Osakidetza".

Según ha advertido, Osakidetza ha pasado de ser considerada "la joya de la corona a un problema" y "no es casual". "La situación que vive Osakidetza no es casual y tiene responsables: los partidos y las gentes que han gestionado la sanidad pública vasca durante los últimos años", ha apuntado, para señalar que "en manos de la ciudadanía vasca está decirles a los responsables de esta situación que éste no es el camino".